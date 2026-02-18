ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer: SAF-Holland mit Gewinnrückgang

BESSENBACH (dpa-AFX) - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So wurde die Region Amerika durch die US-Zollpolitik beeinflusst, während das Geschäft im Raum Asien-Pazifik (APAC) von einer schwachen Nachfrage in Indien und Südostasien gekennzeichnet war. Das konjunkturresistentere Ersatzteilgeschäft habe dies jedoch teilweise ausgleichen können, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte.

Der Umsatz von SAF-Holland sank im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro. Dies lag im Rahmen des zuletzt Anfang November gesenkten Ausblicks und der Erwartungen von Analysten. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent.

Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Dabei belasteten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte. Dem standen Kosteneinsparungen, ein höherer Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts am Umsatz sowie Synergieeffekte aus der Integration der im April 2025 komplett übernommenen Haldex gegenüber.

In dem von deutlich schwächeren Erstausrüstungsmärkten geprägten, schwierigen Geschäftsumfeld sei es durch

konsequentes Kostenmanagement, die gezielte Anpassung der Strukturen sowie den weiter steigenden Anteil

des konjunkturunabhängigeren Ersatzteilgeschäfts gelungen, die Profitabilität auf einem soliden Niveau

zu sichern, sagte Unternehmenschef Alexander Geis laut Mitteilung. "Auf dieser Grundlage sehen wir uns gut positioniert, um Chancen im Markt zu nutzen."

Die vollständigen Zahlen sowie die Jahresziele für 2026 und den Dividendenvorschlag will SAF-Holland am 19. März veröffentlichen. Auch wenn es noch keine Jahresziele gibt, reagierten Anleger auf die aktuellen Eckdaten positiv. An der Börse legte die Aktie am Vormittag um fast zwei Prozent auf 19,02 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel an Wert gewonnen./err/mne/mis