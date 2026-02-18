ROUNDUP: Söder erteilt höheren Spritpreisen und Steuern Absage

dpa-AFX · Uhr
PASSAU (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat jeglichen Erhöhungen von Steuern und Abgaben eine klare Absage erteilt. "An der Erbschaftsteuer wird nichts erhöht, das garantiere ich euch", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau. Ihn ärgere die Arroganz der Linken, zu glauben sie wüssten besser, was mit dem Eigentum anderer Leute zu tun sei als die, die es erarbeitet haben.

Auch höheren Preisen für Benzin und Diesel in Deutschland lehnt Söder kategorisch ab. "Das wird an der CSU scheitern, wir brauchen das Auto auch weiter im ländlichen Raum", sagte er. Die CSU sei die "Partei des ländlichen Raums" und habe auch deshalb die Erhöhung der Pendlerpauschale durchgesetzt, als Ausgleich für die steigenden Benzinkosten. "350 Euro pro Jahr für jeden, der mehr als 50 Kilometer fährt", sagte Söder./had/DP/men

