Söder: "Wir werden eine Mehrwertsteuererhöhung nicht mitmachen"

München/Berlin, 18. ⁠Feb (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder hat einer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ins Spiel gebrachten Mehrwertsteuererhöhung eine Absage erteilt.

"Jetzt habe ich gestern gelesen, sogenannte Wirtschaftsexperten empfehlen jetzt, die Mehrwertsteuer auf 21 zu erheben", sagte Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. "Wir ‌werden eine Mehrwertsteuererhöhung nicht mitmachen als CSU, liebe Freunde. Steuern runter und nicht immer rauf, das muss das Motto sein."

DIW-Chef Marcel Fratzscher hatte die ⁠Erhöhung nicht ⁠empfohlen, hält sie aber für wahrscheinlich angesichts der riesigen Lücken im Bundeshaushalt in den nächsten Jahren. Auf der Kurznachrichten-Plattform X schrieb er, sie wäre eine der schlechtesten Optionen, um zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte der Top-Ökonom gesagt, er rechne damit, dass die schwarz-rote Koalition die Mehrwertsteuer von ‌19 auf 21 Prozent anheben werde. "Die Union lehnt ‌Steuererhöhungen ab, die SPD will nicht beim Sozialstaat sparen. Subventionsabbau wollen beide nicht", so Fratzscher. "Wir müssen davon ausgehen, dass es sich die Koalition am Ende leicht machen ⁠wird: Sie erhöht die Mehrwertsteuer um zwei Punkte, was 30 Milliarden Euro mehr ‌bringen würde." Zwar träfe dies Menschen mit ⁠geringen Einkommen überproportional und wäre damit "fatal". "Doch es ist verglichen mit den zur Verfügung stehenden Alternativen ein politisch vergleichsweise bequemer Weg."

Regierungssprecher Stefan Kornelius äußerte sich in Berlin nicht konkret. Es gebe in der Steuerdebatte keinen ‌neuen Sachstand, sagte er. Die Bundesregierung ⁠sei sich einig, dass es Impulse ⁠zur Belebung der Wirtschaft brauche. Dafür seien bereits viele Initiativen aufs Gleis gesetzt worden. Kornelius verwies auf zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten bei Investitionen und die ab 2028 greifende Senkung der Körperschaftsteuer für Unternehmen. "Trotzdem weiß die Bundesregierung, dass es weiter Handlungsbedarf gibt."

Die Union hat sich gegen Steuererhöhungen ausgesprochen, die SPD für eine Reform der Erbschaftsteuer geworben, um auch Firmenvermögen stärker in die Pflicht zu nehmen. "An der Erbschaftsteuer wird nichts erhöht", bekräftigte hingegen Söder am Mittwoch.

(Bericht von ⁠Jörn Poltz und Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)