Ukraine-Gespräche in Genf beendet - Fortschritte und Schwierigkeiten

Genf, 18. Feb (Reuters) - Die unter US-Vermittlung stehenden Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf sind am Mittwoch nach zwei Tagen ohne Aussicht auf einen Durchbruch zu Ende gegangen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Verhandlungen als "schwierig" und warf der Führung in Moskau eine Hinhaltetaktik vor, räumte aber zugleich Fortschritte ein. "Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment liegen die Positionen auseinander", teilte Selenskyj ‌Reportern kurz nach Abschluss der Runde in einer WhatsApp-Nachricht mit.

Der Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umerow, nannte den zweiten Verhandlungstag "intensiv und substanziell". Man arbeite an Entscheidungen, die den jeweiligen Präsidenten vorgelegt werden könnten. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski ⁠kündigte an, dass ⁠bald weitere Gespräche geplant seien, nannte jedoch kein Datum. Zuvor hatte Selenskyj erklärt, Russland versuche, Verhandlungen in die Länge zu ziehen, die bereits die Endphase hätten erreichen können. Die Regierung in Kiew wirft Russland regelmäßig vor, nicht ernsthaft an einer Lösung interessiert zu sein, auch weil die russische Armee ihre Angriffe auf das ukrainische Energiesystem und an der Front fortsetzt.

"NICHT FAIR"

Die Gespräche in der Schweiz wurden von wachsendem Druck aus Washington auf die Ukraine begleitet. US-Präsident Donald Trump hatte die ‌Regierung in Kiew in den vergangenen Tagen mehrfach aufgefordert, Schritte für einen ‌Erfolg der Verhandlungen zu unternehmen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der US-Webseite Axios bezeichnete Selenskyj es als "nicht fair", dass Trump öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen dränge. Trump hatte am Montag erklärt, die Ukraine solle "besser schnell an den Tisch kommen". ⁠Selenskyj äußerte die Hoffnung, dies sei nur Taktik und keine endgültige Entscheidung der US-Regierung.

Die Ukraine dringt zudem auf eine stärkere Einbindung ‌ihrer europäischen Verbündeten in den Friedensprozess. Selenskyj hatte dies vor ⁠den Gesprächen als "unverzichtbar" bezeichnet. Führende europäische Nationen wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterstützen die Haltung der Ukraine. Während der Gespräche hielten sich auch ranghohe Vertreter europäischer Regierungen in Genf auf, darunter der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter.

VERHANDLUNGEN "SEHR ANGESPANNT"

Der zweite Verhandlungstag am Mittwoch dauerte lediglich zwei Stunden. Bereits der Auftakt am Dienstag ‌war Berichten zufolge schwierig verlaufen. Russische Nachrichtenagenturen zitierten einen Insider ⁠mit den Worten, die sechs Stunden dauernden Gespräche in ⁠verschiedenen Formaten seien "sehr angespannt" gewesen. Berichte über mangelnde Fortschritte verunsicherten die Anleger: Ukrainische Staatsanleihen gaben im europäischen Morgenhandel nach.

Das Treffen in Genf folgte auf zwei Verhandlungsrunden in Abu Dhabi, die ohne Durchbruch geblieben waren. Die Positionen liegen vor allem bei der Kontrolle der Gebiete in der Ostukraine weit auseinander. Russland hält rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt, darunter die Krim und Teile des Donbass. Selenskyj betonte im Axios-Interview, dass jeder Plan, der die Abtretung nicht von Russland besetzter Gebiete im Donbass vorsehe, in einem Referendum von den Ukrainern abgelehnt würde.

Der Krieg dauert nun fast vier Jahre, der vierte Jahrestag des russischen Einmarsches am 24. Februar 2022 steht kurz bevor. Hunderttausende Menschen wurden getötet, Millionen sind ⁠geflohen. Zuletzt hatten russische Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur Hunderttausende Ukrainer bei Eiseskälte ohne Heizung und Strom zurückgelassen.

(Bericht von John Revill, Olivia Le Poidevin und Ron Popeski; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)