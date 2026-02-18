Verband: Deutsche nutzten 2025 täglich fast elf Stunden Medien

Berlin, 18. ⁠Feb (Reuters) - TV und Radio, Social Media und Zeitungen: Die Menschen in Deutschland haben 2025 einer Studie zufolge im Schnitt täglich zehn Stunden und 53 Minuten Medien genutzt. Dies war exakt ‌so viel wie im Jahr davor, wie am Mittwoch aus der jährlichen Analyse des Verbands Privater Medien (Vaunet) hervorgeht. ⁠Mit neun ⁠Stunden und 38 Minuten machen Audio- und audiovisuelle Inhalte 88,5 Prozent der gesamten Mediennutzung der ab 14-Jährigen aus. In den einzelnen Segmenten gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die tägliche Audionutzung lag demnach bei vier Stunden und 19 Minuten, ‌mit Radio als größtem Treiber (drei Stunden und ‌neun Minuten). Die tägliche Bewegtbildnutzung betrug fünf Stunden und 19 Minuten, mit Fernsehen als Hauptsäule (zwei Stunden und 55 Minuten). Online-Audio- ⁠und -Video-Konsum stehen für eine Stunde und 43 Minuten pro Tag.

Im ‌vergangenen Jahr sahen demnach 85,7 ⁠Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland regelmäßig fern, 92,3 Prozent hörten regelmäßig Audio und Radio. Es zeige sich die anhaltende Relevanz der linearen Angebote wie ‌Fernsehen und Radio, die trotz ⁠wachsender digitaler Nutzung weiter den ⁠größten Anteil stellten, sagte Johannes Leibiger, Leiter Medienwirtschaft & Forschung bei Vaunet. "Gleichzeitig gewinnen Video- und Audio-Streaming weiter an Gewicht und treiben insbesondere die mediale Internetnutzung voran."

Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg ergänzte, im Markt refinanzierte private Medienangebote seien dabei darauf angewiesen, dass sie im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen und beitragsfinanziertem Rundfunk faire Wettbewerbsbedingungen hätten.

