Weniger Gäste - Aber Berlin bleibt Nr.1 beim Städtetourismus in Deutschland

Berlin, 18. ⁠Feb (Reuters) - Berlin bleibt zwar beliebtestes Städtereiseziel in Deutschland, verliert aber an Touristen.

Die Hauptstadt zählte im vergangenen Jahr 29,4 Millionen Übernachtungen von rund 12,4 Millionen Gästen, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und die Marketinggesellschaft visitBerlin am Mittwoch mitteilten. Dies ‌waren 3,8 Prozent weniger Übernachtungen und 2,7 Prozent weniger Gäste als 2024. "Der Berlin-Tourismus behauptet sich auch in schwierigen Zeiten mit geändertem Reise- ⁠und Konsumverhalten", ⁠sagte SPD-Politikerin Giffey. Berlin ziehe unvermindert an. "Unsere Stadt gilt international als Sehnsuchtsort und Kulturmetropole von Weltrang."

Berlin bleibt trotz des leichten Dämpfers bei Übernachtungen und Gäste-Zahlen noch weit vor München, Hamburg und Frankfurt. Die meisten Besucher kommen dabei mit 17,34 Millionen Übernachtungen aus dem eigenen Land. ‌Der Anteil internationaler Gäste lag bei 41 ‌Prozent. Die meisten ausländischen Besucher kamen aus den USA mit rund 1,28 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Großbritannien mit 1,27 Millionen und den Niederlanden mit 786.400. ⁠Während diese etablierten Märkte leichte Rückgänge verzeichneten, gab es deutliche Zuwächse aus ‌anderen Regionen. So stieg die Zahl ⁠der Übernachtungen von Gästen aus China um 14,4 Prozent und aus Indien um zehn Prozent.

Als wichtiger Wachstumstreiber erwies sich das Kongressgeschäft. Die Zahl der Veranstaltungsteilnehmenden stieg um mehr als ein ‌Viertel. Für die Zukunft setzt Berlin ⁠auf einen stadtverträglichen Tourismus. Besucherströme sollen ⁠besser verteilt und gezielt Angebote in den Stadtteilen, den sogenannten Kiezen, gestärkt werden. Das Jahr 2025 sei anspruchsvoll gewesen, sagte visitBerlin-Chef Burkhard Kieker. Man blicke jedoch optimistisch in die Zukunft.

Trotz der mauen Konjunktur hat der Deutschland-Tourismus im vergangenen Jahr bundesweit erneut einen Rekord geschafft. Es gab 497,5 Millionen Gästeübernachtungen und damit 0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024, wie das Statistische Bundesamt vor Kurzem ⁠mitteilte.

