ABB veröffentlicht Jahresberichterstattung 2025

Als wichtiger Teil der Jahresberichterstattung bietet integrierter Geschäftsbericht 2025 einen Überblick über Strategie, Performance, Governance und Wertschöpfung von ABB

Bisher stärkstes Jahresergebnis mit Rekordwerten bei Umsatz, operativer EBITA-Marge und Free Cashflow

Reduktion von Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 79 Prozent seit 2019; ABB prognostiziert jetzt Reduktion um 86 Prozent bis 2030 gegenüber Referenzwerten von 2019

Vermeidung von insgesamt 285 Megatonnen Treibhausgasemissionen über Lebenszyklus der seit 2022 verkauften Produkte



ABB veröffentlichte heute ihre Jahresberichterstattung 2025 (EN), die aus dem Finanzbericht, Corporate-Governance-Bericht, Vergütungsbericht, der Nachhaltigkeitserklärung und dem integrierten Geschäftsbericht besteht. Letzterer fasst die wesentlichen Informationen zur Strategie, Geschäftstätigkeit, Governance und Finanz- und Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens zusammen.

ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser sagte: «Wir sind sehr gut aufgestellt inmitten globaler Megatrends wie dem Ausbau der Energieversorgung aufgrund des wachsenden Strombedarfs, dem Streben nach Energiesicherheit und der Energiewende. Unsere Local-for-Local-Strategie, bei der wir Entwicklung und Produktion nah am Kunden durchführen, macht uns auf unseren Hauptmärkten resilient und unabhängig.»

CEO Morten Wierod ergänzte: «Bei ABB sind wir der Wertschöpfung für unsere Stakeholder verpflichtet. Wir steigern unsere Leistung durch die konsequente Fokussierung auf das dezentralisierte Betriebsmodell ABB Way, durch aktives Portfoliomanagement und unsere starke Präsenz auf den robusten Märkten für Elektrifizierung, Energieeffizienz und Automatisierung.»

Wie am 29. Januar 2026 kommuniziert, hat ABB im Jahr 2025 ihr bislang bestes Jahresergebnis erzielt. Über das starke Finanzergebnis hinaus berichtet das Unternehmen heute auch über seine Nachhaltigkeitsleistung.

Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsagenda von ABB

Im Rahmen des Grundpfeilers «Eine kohlenstoffarme Gesellschaft ermöglichen» der Nachhaltigkeitsagenda von ABB will das Unternehmen seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen gegenüber den Referenzwerten von 2019 um 80 Prozent bis 2030 und um 100 Prozent bis 2050 reduzieren. Bis Ende 2025 verringerte ABB ihre Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 79 Prozent seit 2019. Dank der beträchtlichen Senkung seiner betrieblichen Emissionen prognostiziert das Unternehmen nun eine Reduzierung um 86 Prozent bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2019.

Zudem will ABB ihre Scope-3-Treibhausgasemissionen, die sich auf die restliche Wertschöpfungskette beziehen, gegenüber dem Referenzwert von 2022 um 25 Prozent bis 2030 und um 90 Prozent bis 2050 verringern. Der Grossteil der Scope-3-Emissionen von ABB – 97 Prozent – bezieht sich auf die Verwendung der an Kunden verkauften Produkte. Wenngleich die Scope-3-Treibhausgasemissionen gegenüber 2024 gestiegen sind, lagen sie im Jahr 2025 1,1 Prozent niedriger als im Referenzjahr 2022. Ursächlich für die Zunahme der Scope-3-Emissionen ist die kundenseitige Verwendung energieintensiver Produkte, die mit Strom betrieben werden – und dieser wird weltweit immer noch in erheblichem Masse aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Die Verbesserung der Energieeffizienz, die Elektrifizierung und die Dekarbonisierung des Stromnetzes gelten als wesentliche Treiber der globalen Energiewende. Der Verkauf von ABB-Produkten, die beispielsweise die Integration erneuerbarer Energien ins Netz fördern, wird langfristig zur Senkung der Scope-3-Emissionen des Unternehmens beitragen. Zudem ermöglichen ABB-Innovationen wie hocheffiziente Elektromotoren und Frequenzumrichter eine beträchtliche Verringerung der Nettoemissionen im Vergleich zu konventionellen Alternativen. Mit den seit 2022 verkauften Produkten und Dienstleistungen von ABB können Kunden über den Produktlebenszyklus hinweg 285 Megatonnen Treibhausgasemissionen einsparen.

Im Rahmen ihrer Verpflichtung, die Energieeffizienz zu verdoppeln und bis 2030 in allen Betrieben Energiemanagementsysteme einzuführen, erzielte ABB 2025 eine Verbesserung der Energieproduktivität um 61 Prozent seit 2019. Im Jahr 2025 stammten 98 Prozent der von ABB verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, was sowohl die Beschaffung als auch die Eigenerzeugung umfasst.

Im Rahmen des Grundpfeilers «Ressourcen schonen» der Nachhaltigkeitsagenda zielt ABB darauf ab, bis 2030 keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen und die Abfallvermeidung und -reduzierung zu verbessern. 2025 recycelte ABB 81 Prozent der Abfälle aus dem operativen Betrieb, und nur 5,3 Prozent (5,8 Prozent im Jahr 2024) der Abfälle wurden deponiert und 4,1 Prozent zur Energiegewinnung genutzt. Bis Ende 2025 hat ABB 46 Prozent ihres produktbasierten Umsatzes nach ihrem Konzept der Kreislaufwirtschaft bewertet und eine Übereinstimmung von 27 Prozent erreicht.



Im Einklang mit dem Ziel, den sozialen Fortschritt zu fördern, hat ABB ihre LTIFR-Quote (Arbeitsunfälle mit Ausfallzeit) im Jahr 2025 weiter gesenkt und den branchenführenden Wert von 0,14 erreicht. Dies entspricht einer Verbesserung um fast 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um fast 45 Prozent gegenüber dem Referenzwert von 2019. Die Zahl der schweren Unfälle hat weiter abgenommen und ist gegenüber dem Vorjahr um 58 Prozent gesunken. Es gab keine Todesfälle. ABB hat den Anteil von Frauen in höheren Führungspositionen im Jahr 2025 zudem leicht auf 22,6 Prozent erhöht.

Die vollständige Jahresberichterstattung von ABB einschliesslich des integrierten Geschäftsberichts und der Nachhaltigkeitserklärung kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: go.abb/reports

