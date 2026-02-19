Airbus erwartet Auslieferungsrekord

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Flugzeugbau

Toulouse (dpa) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im laufenden Jahr so viele Jets an seine Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Damit würde er seinen Rekord von 863 Jets aus dem Jahr 2019 übertreffen, den er seit der Corona-Krise nicht annähernd wieder erreicht hatte.

Im vergangenen Jahr steigerte Airbus den Umsatz um sechs Prozent auf 73,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 5,2 Milliarden Euro, fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Mit den Gewinnzahlen übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Gegen Ende vergangenen Jahres hatten Qualitätsprobleme an Rumpfverkleidungen Airbus gebremst. Der Hersteller musste hunderte Jets überprüfen und lieferte deshalb statt der ursprünglich geplanten 820 Maschinen nur 793 Flugzeuge an seine Kunden aus.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmengestern, 13:00 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
Weltgrößter Flugzeughersteller
Airbus peilt Auslieferungsrekord an - Gewinnprognose unter Erwartungenheute, 06:08 Uhr · dpa-AFX
Airbus peilt Auslieferungsrekord an - Gewinnprognose unter Erwartungen
Berenberg lobt Mittelzufluss
BAE Systems gefragtgestern, 10:20 Uhr · dpa-AFX
BAE Systems gefragt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News