"Werden vertragliche Rechte durchsetzen" - Airbus greift Triebwerks-Zulieferer an

Der europäische Flugzeugbauer Airbus geht auf offenen Konfrontationskurs zu seinem Triebwerkszulieferer Pratt & Whitney. Vorstandschef Guillaume Faury wies der Tochter des US-Konzerns RTX die Schuld daran zu, dass Airbus das Produktionsziel für seinen Verkaufsschlager A320 auch 2027 noch nicht ganz erreichen wird. Pratt & Whitney (P&W) liefere anders als zunächst zugesagt nicht genügend Triebwerke.

"Wir sind sehr unzufrieden und damit nicht einverstanden. Wir werden unsere vertraglichen Rechte durchsetzen" - auch wenn das Zeit brauche, sagte Faury und drohte mit rechtlichen ‌Schritten. Airbus werde es bis Ende 2027 nur auf 70 bis 75 Flugzeuge der A320-Baureihe pro Monat bringen, erst danach werde sich die Zahl auf rund 75 einpendeln - den Wert, den Airbus sich eigentlich schon für das nächste Jahr vorgenommen hatte. Zurzeit sind es rund 60 Maschinen.

P&W arbeitet ⁠beim Bau der Triebwerke ⁠für Airbus mit der Münchner MTU Aero Engines zusammen. P&W gebe offenbar dem lukrativen Reparatur- und Wartungsgeschäft Vorrang vor dem Bau neuer Triebwerke, machte Faury deutlich. Direkte Kritik an Zulieferern ist in der Flugzeugbranche unüblich. Doch Airbus und P&W liegen seit Monaten über Kreuz. Airbus-Insider sagten, die Amerikaner seien von ersten Zusagen wieder abgerückt. Normalerweise vereinbaren Flugzeugbauer und ihre Lieferanten die Zahlen 18 Monate im Voraus. Der US-Konzern wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Bei P&W läuft derzeit eine große Rückrufaktion für A320neo-Getriebefan-Triebwerke, seit dort ein Pulvermetall-Defekt entdeckt worden war.

Zulieferer CFM kann erst 2027 Lücken schließen

Rund 40 Prozent der A320neo werden ‌mit diesen Triebwerken ausgerüstet, die Kunden haben die Wahl, ob sie diese oder die Motoren vom ‌CFM-Konsortium aus Safran und GE haben wollen. Faury sagte, CFM könne die von P&W gerissenen Lücken in diesem Jahr nicht schließen, für 2027 sei das eher ein Thema.

Wegen der fehlenden Triebwerke fällt auch das Ziel von Airbus für die Produktion von Verkehrsflugzeugen für das Jahr 2026 verhaltener aus als von Analysten erwartet. Faury stellte 870 ⁠Auslieferungen in Aussicht. Experten hatten im Mittel mehr als 900 einkalkuliert. Nur mit einem Kraftakt hatte Airbus es geschafft, die Produktion im vergangenen Jahr um 3,5 ‌Prozent auf 793 zu steigern, vom ursprünglichen Ziel von 820 hatte man sich ⁠spät verabschieden müssen. Die Nachfrage der Fluggesellschaften und Leasing-Firmen ist hoch: 2025 kamen - nach Abzug von Stornierungen - Aufträge für 889 (2024: 826) Flugzeuge herein, Ende des Jahres standen damit 8754 Maschinen auf der Bestell-Liste.

"Die weltweite Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen untermauert unseren Produktions-Hochlauf, an dem wir trotz der Knappheit an P&W-Triebwerken arbeiten", sagte Faury. Dazu kamen Probleme mit Rumpf-Verkleidungen, deretwegen Airbus sein ursprüngliches Ziel von 820 Flugzeugen verfehlt hatte. Das ‌werde auch die Produktion zu Jahresbeginn bremsen, räumte Faury vor Analysten ein.

Airbus-Aktie mit deutlichem Verlust

Das sorgte an ⁠der Börse für Enttäuschung. Die Airbus-Aktie gab um mehr als ⁠fünf Prozent nach. Dabei hat der Flugzeugbauer sein Ergebnisziel für das abgelaufene Jahr leicht übertroffen. Der Umsatz sei um sechs Prozent auf 73,4 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) schnellte um ein Drittel auf 7,13 Milliarden Euro. Vorgenommen hatte sich Airbus rund 7,0 Milliarden. 2024 hatte die Sanierung der Satelliten-Sparte das Ergebnis mit 1,3 Milliarden belastet. Unter dem Strich stand 2025 ein Gewinn von 5,22 (Vorjahr: 4,23) Milliarden Euro. Faury will die Dividende um 20 Cent auf 3,20 Euro je Aktie erhöhen.

Die weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen würden vom schwachen Ausblick und dem reduzierten Produktionsziel überschattet, schrieben die Analysten von Berenberg. Angesichts des Mangels an neuen Flugzeugen seien Investments in Zulieferer wie Safran und MTU lukrativer, die von der regelmäßigen Wartung profitierten.

Für 2026 hat sich Airbus vorgenommen, das bereinigte Ebit auf 7,5 Milliarden Euro zu steigern. Im Mittel liegen die Analystenprognosen ⁠aber bei 8,3 Milliarden. Auch der operative Mittelzufluss (Free Cash-flow) fällt um ein Viertel geringer aus als erwartet: Er soll 2026 bei rund 4,5 (2025: 4,6) Milliarden Euro stagnieren.