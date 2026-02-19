AKTIE IM FOKUS: Azelis erholt - Schwache Zahlen keine Überraschung nach IMCD
Uhr
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Azelis haben am Donnerstag trotz schwacher Geschäftszahlen mit zeitweise fast 10 Prozent Kurserholung ihren Einbruch vom Vortag wettgemacht.
Am Mittwoch hatte der Chemikalienhändler und Konkurrent IMCD den Markt bereits enttäuscht und die Aktien stark belastet. Auch IMCD legten teilweise deutlich zu. Brenntag schwächelten derweil weiter. Hier steht die Bilanz erst Mitte März an.
Das operative Ergebnis von Azelis für das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen um etwa 6 Prozent verfehlt, schrieb Suhasini Varanasi von Goldman Sachs. Das dürfte allerdings niemanden mehr überrascht haben. Der Ausblick bleibe vage und weise lediglich auf das unsichere Timing einer Markterholung hin./ag/jha/
