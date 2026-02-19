Lebensmittelkonzern

Nestle-Aktien legen deutlich zu - Zahlen überzeugen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: rafapress/Shutterstock.com

Aktien von Nestle haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Kurs zog zuletzt um 3,3 Prozent an. Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Januar fort. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Die Analysten von RBC bezeichneten das Wachstum als erfreulich. Nestle habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es auch von Bernstein. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.

Nach Ansicht der Experten von Vontobel sind die präsentierten Maßnahmen nicht nur kosmetischer Natur. "Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern", so der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle, etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt.

Weltgrößter Nahrungsmittelkonzern
Nestlé legt Bereiche zusammen und streicht weiter Stellenheute · 07:58 Uhr · dpa-AFX
Nestlé legt Bereiche zusammen und streicht weiter Stellen
