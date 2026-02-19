ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Schlussquartal 2025 und ein Aktienrückkaufprogramm hervor. Der Ausblick des Einzelhandelskonzerns sei konservativ./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

