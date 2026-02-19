ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weltgrößter Flugzeughersteller
Airbus peilt Auslieferungsrekord an - Gewinnprognose unter Erwartungenheute, 06:08 Uhr · dpa-AFX
Airbus peilt Auslieferungsrekord an - Gewinnprognose unter Erwartungen
Berenberg lobt Mittelzufluss
BAE Systems gefragtgestern, 10:20 Uhr · dpa-AFX
BAE Systems gefragt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News