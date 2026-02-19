APA ots news: Volksbanken mit gutem Ergebnis nach Steuern

dpa-AFX · Uhr
    Der Volksbanken-Verbund konnte im Geschäftsjahr 2025 sein  
Ergebnis nach Steuern um rund 14 Prozent steigern und 
verzeichnet weiterhin Wachstum bei Einlagen und Kreditvolumen. 

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund setzt seine Wachstumsstrategie  
fort - dieser 
Erfolg schlägt sich in den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 
nieder. Das Jahresergebnis nach Steuern verbesserte sich um 14,2 
Prozent auf 150,1 Mio. Euro. Auf der Passivseite der Bilanz stiegen 
die Einlagen der Kundinnen und Kunden gegenüber dem Stichtag des 
Vorjahres auf 23,6 Mrd. Euro (+1,5 Prozent). Die Ausleihungen an 
Kundinnen und Kunden lagen zum Stichtag 31.12.2025 bei 23,6 Mrd. 
Euro, ein Plus von 1,5 Prozent. 

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es 
entscheidend, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Rund 95 
Prozent unserer Finanzierungen erfolgen in Österreichs lokalen 
Wirtschaftsräumen und beleben damit die Wertschöpfung. Als 
österreichische Regionalbank haben wir den beginnenden Aufschwung 
2025 aktiv unterstützt und im Verbund rund 1,5 Milliarden Euro an 
neuen Krediten an Privatkundinnen und -kunden vergeben. Das 
entspricht einem Wachstum von über fünf Prozent bei diesen 
Finanzierungen. Unser Ergebnis unterstreicht unsere Kundennähe und 
bestätigt den Kurs. Grundlage dafür ist unser konsequenter Fokus auf 
die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. 

Technologie setzen wir gezielt ein, um Nähe, Einfachheit und 
Zugänglichkeit weiter zu verbessern. Zugleich entwickeln wir unser 
Geschäftsmodell als verlässlicher Partner für persönliche wie 
unternehmerische Vorhaben kontinuierlich weiter", sagt Gerald 
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des 
Volksbanken-Verbundes. 

Zwtl.: Volksbanken-Verbund verbessert Jahresergebnis nach Steuern 

Der Volksbanken-Verbund konnte im abgelaufen Geschäftsjahr 2025 
sein Jahresergebnis nach Steuern von 131,5 Mio. Euro auf 150,1 Mio. 
Euro (+14,2 Prozent) verbessern. Möglich war dies unter anderem durch 
Kostendisziplin, einen auf 293,5 Mio. Euro gestiegenen 
Provisionsüberschuss (+5 Prozent), eine deutlich verringerte 
Risikovorsorge (-37,8 Prozent) und latente Steuern. Angesicht der 
rückläufigen Entwicklung bei den Zinsen - weitere vier Zinssenkungen 
seitens der EZB im Jahr 2025 - verzeichnete der Volksbanken-Verbund 
erwartungsgemäß einen Rückgang beim Zinsüberschuss auf 586,6 Mio. 
Euro (2024: 646,2 Mio. Euro). Zum Stichtag 31.12.2025 verzeichneten 
die Banken des Volksbanken-Verbundes Kundeneinlagen ( 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) von 23,6 Mrd. Euro, ein Zuwachs 
von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Höhe der von den 
Bankinstituten des Volksbanken-Verbundes an Privatpersonen und 
Unternehmen vergebenen Gelder (Forderungen an Kundinnen und Kunden) 
stieg im Gesamtjahr 2025 auf 23,6 Mrd. Euro (2024: 23,2 Mrd. Euro). 
Trotz regulatorischen Verschärfungen und dem Kreditwachstum ergibt 
das eine leicht verbesserte CET1 Ratio von 15,5 Prozent auf 15,6 
Prozent, die weiteres Wachstum ermöglicht. 

Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld: Erholung in Sicht 

Nach zwei Jahren in der Rezession war im Jahr 2025 eine leichte 
Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung erkennbar. Die OeNB etwa 
rechnet laut ihrer vorläufig letzten Prognose vom Dezember für das 
Gesamtjahr 2025 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. In den 
Jahren 2026 und 2027 soll sich das Wachstum auf 0,8 Prozent bzw. 1,1 
Prozent erhöhen. "Folgt man den Erwartungen, hat Österreich 2025 die 
Trendumkehr geschafft und ist in kleinen Schritten auf den 
Wachstumspfad zurückgekehrt. Das stimmt uns zuversichtlich für die 
weitere Entwicklung des Landes. Als Hausbank der Österreicherinnen 
und Österreicher, so wie der heimischen Wirtschaft, wollen wir dazu 
beitragen, dass sich der Wirtschaftsstandort Österreich im kommenden 
Jahr weiter positiv entwickelt", sagt Gerald Fleischmann. 

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Highlights des vorläufigen Ergebnisses 2025 

Dem allgemeinen Marktumfeld folgend verzeichnete die VOLKSBANK 
WIEN AG im Einzelabschluss beim Nettozinsertrag einen Rückgang auf 
123,6 Mio. Euro (-13,1 Prozent). Die Provisionserträge stiegen 
hingegen auf 98,2 Mio. Euro. Die Zentralorganisation des Volksbanken- 
Verbundes erzielte einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 75,6 
Mio. Euro (2024: 52,5 Mio. Euro). Für die Steigerung um rd. 44 
Prozent zeichnen unter anderem deutlich geringere Rückstellungen für 
Kreditrisiken verantwortlich. Ein Gutteil des Jahresüberschusses ( 
61,9 Mio. Euro) stärkt als Rücklagen die Eigenkapitalbasis der Bank 
und steht für weiteres Wachstum zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum vorläufigen Jahresergebnis 2025 der 
VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der 
Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik 
Berichte abgerufen werden. 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen 
zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen 
auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier 
dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, 
ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (lt. 
vorläufiger Zahlen zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). 
Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0025    2026-02-19/09:21
