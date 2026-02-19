London, 19. ⁠Feb (Reuters) - Das britische Königshaus gerät im Epstein-Skandal zunehmend unter Druck: Der Bruder des britischen Königs Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, ist einem Medienbericht zufolge am Donnerstag in London festgenommen worden. Ihm werde Fehlverhalten im Amt vorgeworfen, berichtete der Sender BBC. Zuvor hatten Zeitungen über einen größeren Polizeieinsatz auf ‌seinem Anwesen Wood Farm auf dem königlichen Landsitz Sandringham berichtet. Eine offizielle Bestätigung des Buckingham-Palastes lag zunächst nicht vor. Die zuständige Polizei teilte mit, dass ein Mann in ⁠seinen 60ern festgenommen ⁠worden sei. Der Name werde gemäß der nationalen Richtlinien nicht veröffentlicht.

Die Festnahme folgt auf die jüngste Veröffentlichung von Gerichtsakten in den USA zu Epstein. Die Thames Valley Police hatte daraufhin Anfang des Monats mitgeteilt, sie prüfe Vorwürfe, wonach Andrew vertrauliche Regierungsdokumente an Epstein weitergegeben haben soll. Der Straftatbestand des "misconduct in public office" bezieht sich im britischen Recht ‌auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder ‌vernachlässigen.

Der ehemalige Prinz hat durch seine Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und seine Privilegien verloren. Er musste 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten. Im Oktober entzog ⁠ihm König Charles den Prinzentitel, in der vergangenen Woche musste er sein Anwesen Royal Lodge ‌in Windsor räumen.

Der 66-Jährige hatte im Zusammenhang ⁠mit dem Epstein-Skandal 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich beigelegt. Giuffre beging vergangenen April Suizid. Andrew hat ein Fehlverhalten stets bestritten, zu den neuen Vorwürfen schweigt er bislang. ‌Die Polizei im Thames Valley prüft derzeit zudem ⁠einen weiteren Vorwurf gegen Andrew, bei dem ⁠es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel gepflegt. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben. Um den Fall ranken sich zahlreiche Theorien. Dazu gehören Spekulationen, Epstein habe im Auftrag russischer Geheimdienste kompromittierendes Material ("Kompromat") über einflussreiche Personen gesammelt, um diese erpressbar zu ⁠machen.

