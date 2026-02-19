Bundesbank: Wirtschaft setzt Aufwärtstrend fort - Dynamik aber schwach

Berlin, 19. ⁠Feb (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Prognose der Bundesbank zu Jahresbeginn in der Wachstumsspur halten.

"Im ersten Quartal dürfte die Wirtschaft die Expansion fortsetzen, wenngleich nur mit schwacher Dynamik", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht. ‌Sowohl Industrie als auch Exporte dürften zulegen, nachdem sich die Auftragslage zuletzt deutlich gebessert hat. Ab dem Frühjahr erwartet die Bundesbank dann ⁠mehr Schwung - "getragen ⁠vor allem durch fiskalische Impulse", also staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Rüstung.

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive entfalten steigende Verteidigungsausgaben derzeit aus Sicht von Fachleuten allerdings nur begrenzte konjunkturelle Effekte. Ein erheblicher Teil der zusätzlichen Mittel fließe aktuell in Importe bestehender Waffensysteme, sodass die inländische Wertschöpfung gering ‌bleibe, erläuterten die Volkswirte der BayernLB. Größere ‌positive Effekte auf Wachstum und Innovation dürften sich daher erst mit zeitlicher Verzögerung einstellen - nach dem Aufbau heimischer Produktions-, Forschungs- und Infrastrukturkapazitäten.

ÖKONOMEN: BESCHAFFUNG KANN STRUKTURWANDEL ⁠BESCHLEUNIGEN

In diesem Fall könnten verstärkte Beschaffung im Inland sowie Investitionen in technologieintensive ‌Systeme auch positive Übertragungseffekte in anderen ⁠Industrien auslösen. Beispiele für eine Diversifizierung des Produktangebots hin zu militärischen Gütern gebe es bereits in der Automobil- und der Zulieferindustrie. Dies könne den Strukturwandel in einigen industriellen Branchen beschleunigen ‌und negative Auswirkungen dämpfen. Voraussetzung hierfür ⁠sei jedoch, dass das erhöhte ⁠Ausgabenniveau für Verteidigung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werde: "Ohne ein dauerhaft hohes Investitionsniveau in zukunftsfeste Systeme und eine entsprechende politische Flankierung dürften die gesamtwirtschaftlichen Effekte begrenzt bleiben", erklärten die BayernLB-Ökonomen.

Im vierten Quartal 2025 war Europas größte Volkswirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen, wozu vor allem höhere private und staatliche Konsumausgaben beitrugen. Einen Boom sieht die Bundesbank allerdings nicht. "Die schwache Kapazitätsauslastung in der Industrie dämpft nach wie ⁠vor die Investitionen", betonte sie.

(Bericht von Rene Wagner und Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)