Frankfurt, 19. ⁠Feb (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag tiefer starten.

Am Mittwoch hatten Kursgewinne bei Rüstungsaktien die Aktienmärkte angetrieben und den Dax wieder über 25.000 ‌Punkte gehievt. Er schloss 1,1 Prozent fester bei 25.278 Zählern. "Kann der Markt das Niveau in den kommenden ⁠Stunden und ⁠Tagen halten, rückt auch das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe", sagt Andreas Lipkow, Marktanalyst von CMC Markets. Seine Rekordmarke von 25.507,79 Punkten hatte der deutsche Leitindex Mitte Januar erreicht. Die Wall Street war ‌am Mittwoch ebenfalls fester aus dem ‌Handel gegangen. US-Technologieaktien gingen zuletzt auf Aufholjagd.

Ungewiss bleiben indes die Zinsaussichten: Die US-Notenbank Federal Reserve ist sich über den ⁠künftigen Kurs uneins. Einige Währungshüter schließen sogar weitere Zinserhöhungen ‌nicht aus, sollte die ⁠Inflation hoch bleiben. Das ging aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der Zinssitzung von Ende Januar hervor.

Am Donnerstag werden die Anleger die geopolitischen Spannungen ‌im Ukraine-Konflikt sowie zwischen ⁠den USA und dem Iran ⁠im Blick behalten. Im Konjunkturdatenkalender stehen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das Verbrauchervertrauen für die Eurozone. Geschäftszahlen legen unter anderem Airbus und Nestle vor. Infineon Technologies lädt zur Hauptversammlung.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.278,21

EuroStoxx50 6.103,37

EuroStoxx50-Future 6.116,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 49.662,66 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 6.881,31 +0,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 57.535,10 +0,7%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Anika ⁠Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)