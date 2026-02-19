EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort:
https://www.alzchem.com/de/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort:
https://www.alzchem.com/en/investor-relations/
