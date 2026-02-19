EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html

Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com

