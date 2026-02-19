EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html
