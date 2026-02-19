EQS-AFR: RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.02.2026
Hiermit gibt die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/finanzberichtag

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/annualreport

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/interimreports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Deutschland
Internet:www.rhoen-klinikum-ag.com
Rhön Klinikum

