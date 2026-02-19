EQS-AFR: RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Hiermit gibt die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.rhoen-klinikum-ag.com/finanzberichtag
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.rhoen-klinikum-ag.com/annualreport
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.rhoen-klinikum-ag.com/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.rhoen-klinikum-ag.com/interimreports
