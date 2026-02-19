EQS-AFR: RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.02.2026 / 17:03 CET/CEST

Hiermit gibt die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/finanzberichtag

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/annualreport

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.rhoen-klinikum-ag.com/interimreports

Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Deutschland Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com

