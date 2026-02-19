EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Günter Pint, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.02.2026 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Günter Nachname(n): Pint

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52 EUR 542 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,0000 EUR 542,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG VIENNA MTF MIC: WBDM

19.02.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103332 19.02.2026 CET/CEST