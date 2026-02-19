EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Günter Pint, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.02.2026 / 11:55 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Günter
Nachname(n):Pint

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
52 EUR542 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
52,0000 EUR542,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG VIENNA MTF
MIC:WBDM

19.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet:www.ats.net
