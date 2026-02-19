EQS-DD: DATRON AG: Dr. Arne Brüsch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.02.2026 / 10:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Brüsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DATRON AG

b) LEI

391200UUW3S073CCDA23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0V9LA7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,50 EUR 12.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,5000 EUR 12.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATRON AG Am Innovationsfeld 1 64372 Ober-Ramstadt Deutschland Internet: www.datron.de

103326 19.02.2026 CET/CEST