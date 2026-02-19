EQS-DD: DATRON AG: Dr. Arne Brüsch, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.02.2026 / 10:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Arne
Nachname(n):Brüsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DATRON AG

b) LEI

391200UUW3S073CCDA23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0V9LA7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,50 EUR12.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,5000 EUR12.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DATRON AG
Am Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland
Internet:www.datron.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103326 19.02.2026 CET/CEST

Datron

