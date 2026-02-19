EQS-DD: thyssenkrupp AG: Dr. Axel Hamann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.02.2026 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Axel
|Nachname(n):
|Hamann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|thyssenkrupp AG
b) LEI
|549300UDG16DOYUPR330
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007500001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10,94 EUR
|22.022,24 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,94 EUR
|22.022,24 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
