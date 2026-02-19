EQS-News: CGTN: Privatwirtschaft: Ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von Chinas wirtschaftspolitischen Prioritäten 2026 und darüber hinaus

EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Sonstiges

CGTN: Privatwirtschaft: Ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von Chinas wirtschaftspolitischen Prioritäten 2026 und darüber hinaus



PEKING, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel, der die zentrale Rolle des chinesischen Privatsektors bei der Umsetzung der aktuellen wirtschaftspolitischen Prioritäten des Landes beleuchtet. Der Artikel hebt die bedeutenden Erfolge privater Unternehmen im vergangenen Jahr hervor und analysiert, wie sie durch die Nutzung ihrer besonderen Stärken in Innovation, Marktreaktionsfähigkeit und Unternehmergeist Konsum, technologische Innovation sowie die Öffnung nach außen vorantreiben und damit die hochwertige Entwicklung des Landes untermauern.

Von der Entwicklung inländischer generativer KI-Modelle wie DeepSeek und Seedance über den weltweiten Hype um Chinas inländische IP-Produkte wie das Videospiel „Black Myth: Wukong" und Labubu-Puppen bis hin zu Durchbrüchen bei humanoiden Robotiktechnologien, angeführt von Unternehmen wie Unitree Robotics, sowie dem raschen Wachstum der kommerziellen Raumfahrt, das durch den Start der wiederverwendbaren Trägerrakete Zhuque-3 gekennzeichnet ist: Diese Entwicklungen veranschaulichen die starke Dynamik des chinesischen Privatsektors im vergangenen Jahr.

Privatunternehmen: Ein wichtiger Pfeiler für Chinas hochwertige Entwicklung

Vor einem Jahr, am 17. Februar 2025, hob Präsident Xi Jinping bei einem Symposium über Privatunternehmen in Peking die wichtige Rolle der Privatwirtschaft als Treiber hochwertiger Entwicklung und der chinesischen Modernisierung hervor. Er sagte, die Privatwirtschaft habe breite Entwicklungsaussichten und enormes Potenzial, und es sei der richtige Zeitpunkt für private Unternehmen und Unternehmer, ihre Leistungsfähigkeit voll unter Beweis zu stellen.

Ein kürzlich veröffentlichter Artikel von Präsident Xi über die zentralen Aufgaben der aktuellen wirtschaftlichen Arbeit Chinas weist darauf hin, dass die Inlandsnachfrage beim Aufbau eines robusten Binnenmarkts weiterhin im Fokus stehen wird. Der Artikel, der sich auf eine Rede von Präsident Xi bei der Zentralen Wirtschaftskonferenz im vergangenen Dezember stützt, unterstreicht zudem die Notwendigkeit, die innovationsgetriebene Entwicklung zu stärken, um die Herausbildung neuer Wachstumstreiber zu beschleunigen, sowie die Öffnung nach außen fortzusetzen, um eine Win-win-Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu fördern. Dies gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten der aktuellen wirtschaftspolitischen Agenda des Landes.

Angesichts seiner beträchtlichen Größe und seiner herausragenden Stellung in der Volkswirtschaft sowie seiner Stärken in Innovation, Marktreaktionsfähigkeit, organisatorischer Flexibilität und Unternehmergeist wird der Privatsektor voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Prioritäten spielen.

Förderung von Konsum, Innovation und Öffnung

Privatunternehmen reagieren sensibler auf Veränderungen der Konsumnachfrage und können dadurch Produkte sowie Dienstleistungen anbieten, die auf diese neuen Trends ausgerichtet sind, sagte Bai Chong-en, Dekan der School of Economics and Management der Tsinghua-Universität. Zudem hätten sie deutliche Vorteile als Innovationstreiber, insbesondere in Bereichen, die noch wenig erschlossen sind oder in denen sie Pionierarbeit leisten, fügte er hinzu.

Im Konsumbereich entwickelte der Essenslieferdienst Meituan innovative Modelle für die sofortige urbane Zustellung, richtete 64 Drohnenlieferrouten ein und wickelte im vergangenen Jahr mehr als 600 000 Bestellungen ab. Zwischenzeitlich entwickelte Wenzhou Runxin Machinery vollautomatische Steuerventile für die Wasseraufbereitung, die der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Anlagenkomponenten entsprechen. Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschafteten die Privatunternehmen 71,7 Prozent der landesweiten Verkaufserlöse.

Mehr als 92 Prozent der chinesischen Hightech-Unternehmen sind heute Privatunternehmen. Sie verfügen über ausgeprägten technologischen Weitblick sowie eine starke Marktorientierung, die ihnen ermöglicht, Nachfrage rasch zu erkennen und die Kommerzialisierung von Innovationen zu beschleunigen. So entwickelte Longyu Robotics beispielsweise Kerntechnologien für schwere fahrerlose Transportfahrzeuge und durchbrach damit ausländische technologische Beschränkungen. DJI hat sich dank ausgeprägtem Marktgespür und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung zu einem weltweit führenden Anbieter von Drohnen entwickelt.

Über die Stärkung von Konsum und Innovation hinaus kann der Privatsektor eine größere Rolle bei Chinas Öffnung nach außen spielen. Trotz des Gegenwinds im Welthandel entfielen im vergangenen Jahr 57,3 Prozent des Gesamthandels auf Privatunternehmen; damit leisteten sie das siebte Jahr in Folge den größten Beitrag zum Außenhandel des Landes. Privatunternehmen expandieren zunehmend ins Ausland und vertiefen die internationale Zusammenarbeit in der grünen, digitalen sowie maritimen Wirtschaft.

In seinem kürzlich veröffentlichten Artikel betonte Präsident Xi zudem, dass der Regulierungs- und Politikrahmen zur Unterstützung des im vergangenen Mai verabschiedeten Gesetzes zur Förderung der Privatwirtschaft weiter ausgebaut werden müsse. Eine stärkere politische Unterstützung dürfte das Geschäftsumfeld weiter verbessern und Privatunternehmen ermöglichen, eine größere Rolle bei der Umsetzung der wirtschaftspolitischen Prioritäten des Landes zu übernehmen.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-18/Private-economy-as-a-key-driver-of-China-s-economic-priorities-1KPYvmGWgwM/p.html

