EQS-News: Deutsche Payment A1M SE entwickelt innovatives „Smart Sponsoring as a Service“-Modell: Payment-Optimierung als neuer Vertriebskanal im europäischen Sport-Sponsoring-Markt

Deutsche Payment A1M SE entwickelt innovatives „Smart Sponsoring as a Service“-Modell: Payment-Optimierung als neuer Vertriebskanal im europäischen Sport-Sponsoring-Markt



19.02.2026 / 09:30 CET/CEST

Deutsche Payment A1M SE entwickelt innovatives „Smart Sponsoring as a Service“-Modell: Payment-Optimierung als neuer Vertriebskanal im europäischen Sport-Sponsoring-Markt

Berliner Payment-Orchestrator erschließt den €33-Milliarden-Sponsoring-Markt mit einem neuartigen Dreieckmodell – Motorsport als erster Anwendungsfall

Berlin, 19. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt die Entwicklung eines innovativen Geschäftsmodells bekannt, das die Payment-Branche mit dem europäischen Sport-Sponsoring-Markt verbindet. Unter dem Namen „Smart Sponsoring as a Service“ ermöglicht das Unternehmen Sportorganisationen – insbesondere Motorsport-Rennställen – den Aufbau eines nachhaltigen, performancebasierten Sponsoring-Modells, das auf Payment-Optimierung basiert.

„Die Zeit, in der ein Aufkleber auf dem Rennwagen als Sponsoring ausreichte, ist vorbei. Wir geben Rennställen ein echtes Geschäftsmodell an die Hand – und unseren Kunden die Möglichkeit, Payment-Kosten in Marketing-Kosten umzuwandeln, ohne Mehrbelastung.“

Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE

Das Modell im Überblick

Das „Smart Sponsoring as a Service“-Konzept basiert auf einem Dreiecksverhältnis zwischen Sportorganisation, Kunde und Deutsche Payment:

Die Sportorganisation (z.B. ein Motorsport-Rennstall) vermittelt Unternehmer aus ihrem Netzwerk an die Deutsche Payment A1M SE Deutsche Payment verhandelt über ihr seit mehr als 20 Jahren gewachsenes Banken- und Payment-Netzwerk deutlich günstigere Zahlungsabwicklungskonditionen für den vermittelten Kunden Die erzielte Ersparnis wird aufgeteilt – der Anteil der Sportorganisation fließt als Sponsoring-Leistung zurück an den Kunden

Entscheidend ist: Der Kunde gibt keinen einzigen Euro mehr aus als zuvor. Die Finanzierung des Sponsorings erfolgt ausschließlich aus der Payment-Ersparnis. Die Deutsche Payment A1M SE selbst verdient an der eigenen Handelsmarge zwischen Ein- und Verkaufskondition.

Marktpotenzial

Der europäische Sport-Sponsoring-Markt erreichte laut European Sponsorship Association und Nielsen Sports im Jahr 2024 einen Rekordwert von €32,9 Milliarden. Deutschland ist mit €6,21 Milliarden der größte Sponsoring-Markt des Kontinents. Gleichzeitig werden mittelständische Unternehmen durch steigende Einstiegskosten zunehmend aus dem klassischen Sponsoring-Markt gedrängt.

Das GT-Racing-Segment hält mit über 35% den größten Anteil am europäischen Motorsportmarkt und wächst weiter – getrieben durch die aktive Gentlemen-Driver-Community, die per Definition aus vermögenden Unternehmern mit signifikantem Transaktionsvolumen besteht.

Motorsport-Expertise als Fundament

Die Deutsche Payment A1M SE bringt für dieses Modell eine einzigartige Kombination mit: Neben dem über 20 Jahre gewachsenen Payment-Netzwerk mit mehr als 30 strategischen Partnerschaften verfügt das Unternehmen über mehr als 15 Jahre eigene Erfahrung im Motorsport. Diese Doppelkompetenz ermöglicht es, als glaubwürdiger Partner sowohl gegenüber Rennställen als auch gegenüber deren unternehmerischem Netzwerk aufzutreten.

Skalierbares Modell über den Motorsport hinaus

Das „Smart Sponsoring as a Service“-Modell ist sportartunabhängig konzipiert. Der Mechanismus – Payment-Optimierung finanziert Sponsoring – ist auf Fußball, Reitsport, Golf, Segeln und weitere Sportarten übertragbar. Der Motorsport dient als initialer Anwendungsfall aufgrund der hohen Konzentration zahlungsstarker Unternehmer in der Gentlemen-Driver-Community.

„Wir schaffen eine neue Nische im Sponsoring-Markt, die es bisher nicht gibt. Sportorganisationen werden vom passiven Werbeträger zum aktiven Vertriebspartner mit echtem wirtschaftlichem Mehrwert für ihre Kunden.“

Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE

Über die Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) ist ein börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen verbindet Händler mit einem internationalen Netzwerk spezialisierter Payment Service Provider und bietet Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern. Als unabhängiger Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE auf das Prinzip „Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus“ und schafft für Unternehmen jeder Größe optimierte, kosteneffiziente Zahlungslösungen.

