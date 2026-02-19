EQS-News: Phemex startet KI-native Revolution und läutet damit eine umfassende KI-Transformation ein

EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

APIA, Samoa, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, gab heute den Start ihrer „KI-nativen Revolution" bekannt und leitete damit eine unternehmensweite Transformation ein, bei der künstliche Intelligenz in den Kern ihres Betriebsmodells, ihrer Produktphilosophie und ihrer langfristigen strategischen Ausrichtung integriert wird.

Anstatt KI als eigenständige Funktion einzuführen, strukturiert sich Phemex rund um intelligente Systeme neu. Künstliche Intelligenz wird als grundlegende Ebene für Management, Betrieb, Produktentwicklung und strategische Planung dienen und damit beeinflussen, wie Entscheidungen getroffen, Produkte entwickelt und Werte für die Nutzer geschaffen werden.

Diese Strategie spiegelt einen umfassenderen Strukturwandel innerhalb der Digital Asset-Branche wider. Da KI die Informationsasymmetrie verringert und komplexe Marktanalysen automatisiert, wird der Wettbewerbsvorteil zunehmend dadurch bestimmt, wie effektiv Plattformen maschinelle Intelligenz in Ausführungsrahmen und Benutzererfahrung integrieren. In diesem Umfeld ist KI nicht mehr nur eine optionale Infrastruktur, sondern wird zum Kernmotor moderner Finanzsysteme.

Intern gestaltet Phemex die Arbeitsabläufe neu, um KI-gesteuerte Prozesse zu integrieren, die den Betrieb rationalisieren und die Produktiteration beschleunigen. Die Teams werden für die Zusammenarbeit mit intelligenten Systemen ausgerüstet, wodurch sich der Fokus von repetitiven Ausführungsaufgaben auf höherwertige Problemlösungen und Innovationen verlagert. Die Transformation umfasst auch die Erweiterung der KI-Fähigkeiten im gesamten Unternehmen durch Talententwicklung und strategische Rekrutierung, um sicherzustellen, dass Intelligenz tief in Technologie und Kultur integriert ist.

Über die operative Umstrukturierung hinaus integriert Phemex KI schrittweise in seine Plattformarchitektur. Zukünftige Produktinitiativen werden diese KI-native Grundlage widerspiegeln und das Engagement des Unternehmens für den Aufbau einer intelligenteren Handelsumgebung untermauern.

Federico Variola, CEO von Phemex, kommentierte: „Die KI-Revolution ist kein Trend, sondern ein struktureller Wendepunkt für unsere Branche. Für die Nutzer bedeutet dies anpassungsfähigere Tools, eine effizientere Ausführung und eine Handelsumgebung, die sich mit der Komplexität des Marktes weiterentwickelt. Für Phemex bedeutet dies, unsere Arbeitsweise auf allen Ebenen zu überdenken und statische Prozesse durch intelligente Systeme zu ersetzen, die Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit verbessern. Und für die Branche signalisiert dies einen Wandel von einem funktionsorientierten Wettbewerb hin zu einer infrastrukturorientierten Entwicklung. Börsen werden nicht mehr nur über Listings oder Gebühren konkurrieren, sondern darüber, wie intelligent sie Technologie in ihre Kernarchitektur integrieren."

Mit dieser Revolution positioniert sich Phemex als Unternehmen, das sich von einer technologiegestützten Börse zu einer vollständig KI-basierten Organisation entwickelt und Intelligenz in den Mittelpunkt seines Wachstums, seiner Innovation und seines langfristigen Beitrags zur Branche stellt.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

