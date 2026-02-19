EQS-News: VR Equitypartner unterstützt Expansion der MySpa Group mit Mezzanine-Finanzierung

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

VR Equitypartner unterstützt Expansion der MySpa Group mit Mezzanine-Finanzierung



19.02.2026

Frankfurt am Main / Stuttgart, 19. Februar 2026

. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) stellt der MySpa Group Mezzanine-Kapital zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis zur Verfügung. Die Finanzierung stützt den Expansionskurs des Unternehmens und dient insbesondere dem Bau weiterer Standorte in Deutschland.

Die MySpa Group ist ein etablierter Anbieter im Bereich Private Spa-Erlebnisse. Mit seinen exklusiven „Wellzones“ – vollständig separat nutzbare Spa-Räume mit Pool, Sauna, und Relax-Lounge – besetzt MySpa eine wachsende Marktnische im Premium-Wellnesssegment. Das Kundenerlebnis hebt sich deutlich von klassischen Spas ab. Die Wellzones lassen sich in Bezug auf Licht und Temperatur individuell anpassen und steuern. Dazu kommt ein integriertes Entertainment- und Bestellsystem, mit dem sich kontaktlos Speisen und Getränke ordern lassen. Check-in und Check-out sind automatisiert. Das Geschäftsmodell ist somit konsequent digitalisiert und skalierbar.

MySpa betreibt aktuell sechs Standorte in Deutschland, davon fünf in Eigenbetrieb sowie einen Franchise-Standort. Die bestehenden Eigenstandorte belegen die Beliebtheit und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts. An die erfolgreiche Markteinführungsphase anschließend arbeitet MySpa an einer Ausweitung seines Geschäfts. Derzeit befinden sich mehrere weitere Eigenstandorte sowie ein zusätzlicher Franchise-Standort in Bau oder Planung. Die jetzt erfolgte Mezzanine-Finanzierung unterstützt diese Vorhaben wirkungsvoll, indem sie die Eigenkapitalbasis von MySpa stärkt, ohne die Eigentümerverhältnisse zu verändern. Ein erfahrenes und professionelles Management-Team mit relevanter Branchenerfahrung im Aufbau neuer Standorte treibt diese Expansion konsequent voran.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, kommentiert: „Mezzanine-Kapital eignet sich dank seines Eigenkapitalcharakters und seiner flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten optimal für die Finanzierung der Investitionspläne wachstumsstarker Unternehmen. Wir freuen uns, mit MySpa ein Unternehmen zu unterstützen, das einen starken Kundenfokus hat und ein skalierbares Plattformkonzept vorantreibt.“

René Törner, Geschäftsführer der MySpa Group, ergänzt: „Mit VR Equitypartner gewinnen wir einen Finanzierungspartner, der unsere Wachstumsstrategie versteht und strukturiert begleitet. Die Finanzierung ermöglicht uns, neue Standorte zügig umzusetzen und gleichzeitig unsere Kapitalstruktur nachhaltig zu stärken. Damit schaffen wir die Grundlage, unser Private-Spa-Konzept in weiteren Städten zu etablieren. Für 2026 sind bereits drei weitere Corporate-Standorte sowie ein zusätzlicher Franchise-Standort in Bau oder Planung, weitere Expansionen für 2027 sind in Vorbereitung. Mit unserem Angebot bedienen wir den Wunsch nach Me-Time und bewusst gestalteten Wellbeing-Erlebnissen – als Antwort auf den zunehmend verdichteten Alltag.“

Zu den Vertragsdetails wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter

www.vrep.de

.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Jens Schöffel, Alexander Berninger, Simone Weck, Dr. Claudia Willershausen,

Maximilian Stärk

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Grant Thornton

Commercial: Dr. Stephane Müller, Thomas Nacken, Laura Schramm

Financial: Klaus-Martin Haussmann, Karmen Glavan & Team

Tax: Dr. Achim Kestler, Simon Koch & Team

Legal: Dr. Mathias Reif, Jessica Marx & Team

Kontakt

:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

