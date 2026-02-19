Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Der frühere Prinz Andrew ist fast zwölf Stunden nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie die Thames Valley Police mitteilte. Mehrere Medien zeigten Fotos, wie Andrew in einem Auto die Polizeiwache in der Grafschaft Norfolk verließ./pba/DP/he

