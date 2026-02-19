Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Airbus Group (EADS)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alibaba (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Constellation Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deere & Co
|Bericht 1. Quartal 2026
|First Majestic Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hochtief
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Klarna
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Krones
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Krones
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nestlé
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Newmont
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pernod Ricard
|Bericht 2. Quartal 2026
|Repsol
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Walmart
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Zurich Insurance Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.02.202617. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.202613. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsLuxusbranche: Dieser Titel tastet sich zurück in den Aufwärtstrendgestern, 14:45 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista