Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.02.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenInfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Airbus Group (EADS)Bericht Geschäftsjahr 2025
Alibaba (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
Constellation EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Deere & CoBericht 1. Quartal 2026
First Majestic SilverBericht Geschäftsjahr 2025
HochtiefBericht Geschäftsjahr 2025
KlarnaBericht Geschäftsjahr 2025
KronesBericht Geschäftsjahr 2025
NestléBericht Geschäftsjahr 2025
NewmontBericht Geschäftsjahr 2025
Pernod RicardBericht 2. Quartal 2026
RepsolBericht Geschäftsjahr 2025
WalmartBericht Geschäftsjahr 2026
Zurich Insurance GroupBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Airbus
Hochtief
Nestlé
Alibaba (ADR)
Newmont
First Majestic Silver
Walmart
Constellation Energy
Pernod Ricard
Krones
Zurich Insurance Group
Klarna
Repsol
Deere & Co

