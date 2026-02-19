Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon will Konzernchef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider für die kommenden Jahre an sich binden. Die Verträge der beiden Manager sollen vorzeitig verlängert werden, teilte Infineon vor Beginn der Hauptversammlung des Unternehmens in Neubiberg mit. Hanebeck soll dann bis Ende März 2032, Schneider bis Ende April 2032 im Amt bleiben. Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung im Mai offiziell beschließen./nas/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

Tech-Branche
Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STMgestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News