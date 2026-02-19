Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern
dpa-AFX · Uhr
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon will Konzernchef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider für die kommenden Jahre an sich binden. Die Verträge der beiden Manager sollen vorzeitig verlängert werden, teilte Infineon vor Beginn der Hauptversammlung des Unternehmens in Neubiberg mit. Hanebeck soll dann bis Ende März 2032, Schneider bis Ende April 2032 im Amt bleiben. Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung im Mai offiziell beschließen./nas/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Wall StreetNew York Ausblick: Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen angestern, 14:45 Uhr · dpa-AFX
Tech-BrancheStarker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STMgestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York: Anleger kaufen Schnäppchen - Experte: Risikoscheu nimmt zugestern, 20:04 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Fed tritt etwas auf die Kursbremsegestern, 22:16 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinne - Experte: Risikoscheu nimmt zugestern, 16:01 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsLuxusbranche: Dieser Titel tastet sich zurück in den Aufwärtstrendgestern, 14:45 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista