IRW-News: Chariot Resources Ltd. : Greatpower investiert in Chariot

IRW-PRESS: Chariot Resources Ltd. : Greatpower investiert in Chariot

HIGHLIGHTS:

- Verbindliche Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen mit Jiangsu Greatpower NexEnergy Technology Co., Ltd., einem Konzernunternehmen von Shanghai Greatpower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd.

- Strategische Investition in Höhe von 1,425 Millionen A$ durch die Ausgabe von 9.500.000 voll eingezahlten Stammaktien zu 0,15 A$ pro Aktie.

- Chariot und Greatpower befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen hinsichtlich einer projektbezogenen Finanzierungs- und Abnahmevereinbarung für Chariots nigerianisches Lithium-Projektportfolio (vorbehaltlich Due Diligence und endgültiger Vertragsdokumentation).

- Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt von Genehmigungen/Registrierungen für chinesische Auslandsinvestitionen (PRC) und Devisentransaktionen, die zur Überweisung der Mittel erforderlich sind (abzuschließen spätestens bis zum 15. April 2026).

- Greatpower ist eine führende, in China ansässige Gruppe für Batteriematerialien und -technologie mit einem Geschäft von mehreren Milliarden RMB Umsatz und über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Lithium-Ionen-Lieferkette.

- Greatpower liefert Batteriemetalle und Kathodenmaterialien an globale Kunden, darunter LG Energy Solution und andere führende internationale Batterie- und Automobilkonzerne. LG Energy Solution hält eine Beteiligung von 4,02 % an Greatpower.

Chariot Resources Ltd (Chariot oder das Unternehmen) freut sich, eine strategische Investition in das Unternehmen durch Jiangsu Greatpower NexEnergy Technology Co., Ltd. (oder einen Nominierten), ein verbundenes Unternehmen von Shanghai Greatpower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd. (zusammen Greatpower), bekannt zu geben. Chariot und Greatpower haben eine verbindliche Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, wonach Greatpower ein bedeutender Aktionär von Chariot wird, mit dem Potenzial, vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung und anwendbarer regulatorischer Genehmigungen, weitere Kooperationen zu prüfen.

Das Unternehmen bestätigt zudem, dass es Gespräche mit Greatpower über eine projektbezogene Finanzierung und Abnahme für Chariots nigerianisches Lithium-Projektportfolio vorantreibt, einschließlich Abnahme-Vorauszahlungsfinanzierung und Eigenkapitalinvestitionen auf Projektebene.

Cao Dongqiang, Vorsitzender von Shanghai Greatpower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd., sagte:

Greatpower freut sich, Chariot durch diese strategische Investition zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, eng mit Chariot zusammenzuarbeiten, um die Verhandlungen über eine projektbezogene Finanzierungs- und Abnahmestruktur voranzubringen, die eine Verbindung zwischen hochwertigem Upstream-Angebot und nachgelagerter Nachfrage herstellen kann - zu Bedingungen und mit Zielsetzungen, die aufeinander abgestimmt sind.

Shanthar Pathmanathan, Executive Chairman & Managing Director von Chariot, sagte:

Wir freuen uns sehr, Greatpower in unserem Aktionärskreis willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, dass sie ihre Beteiligung im Zuge der Weiterentwicklung der Beziehung erhöhen. Wir sehen darin eine starke strategische Ausrichtung mit einer global vernetzten Gruppe für Batteriematerialien.

1. STRATEGISCHE INVESTITION - VERBINDLICHE ZEICHNUNGSVEREINBARUNG

Im Rahmen des Zeichnungsvertrags hat Greatpower zugestimmt, Folgendes zu zeichnen:

- 9.500.000 voll eingezahlte Stammaktien an Chariot zu einem Ausgabepreis von 0,15 A$ pro Aktie, wodurch 1.425.000 A$ (vor Kosten) eingeworben werden; und

- 19.000.000 frei handelbare, nicht börsennotierte Optionen (zwei Optionen pro Zeichnungsaktie), die zu einem Preis von 0,30 A$ pro Option ausgeübt werden können und zwei Jahre nach dem Ausgabedatum verfallen (die Optionen).

Die Zeichnungsaktien sowie sämtliche bei Ausübung der Optionen ausgegebenen Aktien werden gleichrangig (pari passu) mit den bestehenden voll eingezahlten Stammaktien sein. Das Unternehmen wird die Notierung der Zeichnungsaktien an der ASX beantragen. Die Optionen bleiben unnotiert.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt, dass Greatpower die erforderlichen Registrierungen/Genehmigungen für chinesische Direktinvestitionen ins Ausland (PRC) und Devisentransaktionen zur Überweisung der Mittel erhält. Der Zeichnungstag ist definiert als fünf (5) Geschäftstage nach Eingang einer schriftlichen Mitteilung bei Chariot, dass diese aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden. Das langfristige Ablaufdatum ist der 15. April 2026. Sollten die aufschiebenden Bedingungen nicht bis zum 15. April 2026 erfüllt sein, verfällt die Zeichnung automatisch und ohne Haftung für eine der Parteien.

Die Erlöse werden hauptsächlich verwendet, um die Exploration und Entwicklung von Chariots nigerianischem Lithium-Projektportfolio zu beschleunigen und die Bilanz des Unternehmens zu stärken.

2. DISKUSSIONEN ÜBER ABNAHME- UND PROJEKTBEZOGENE FINANZIERUNG

Chariot und C&C Minerals Limited, das in Nigeria gegründete Joint-Venture-Unternehmen zwischen Chariot und Continental Lithium Limited, bestätigen, dass sie sich mit Greatpower in fortgeschrittenen Gesprächen über eine vorgeschlagene Rahmenvereinbarung befinden, die zu verbindlichen projektbezogenen Finanzierungs- und Abnahmevereinbarungen führen könnte.

Der vorgeschlagene Rahmen kann Folgendes umfassen:

- projektbezogene Vorauszahlungsfinanzierung zur Unterstützung des frühen Kleinbergbaus, wobei die Rückzahlung über Produktlieferungen im Rahmen einer Abnahmevereinbarung strukturiert ist;

- exklusive Abnahmerechte an der Produktion aus frühen Kleinbergbauaktivitäten;

- eine Option für Greatpower, Explorations- und Entwicklungsprogramme im gesamten nigerianischen Lithium-Projektportfolio von Chariot zu finanzieren, einschließlich einer möglichen Minderheitsbeteiligung an ausgewählten Vermögenswerten sowie Abnahmerechten über die Lebensdauer der Mine zu vereinbarten kommerziellen Bedingungen; und

- mögliche Zusammenarbeit beim Einsatz intelligenter elektrischer Bergbaufahrzeuge für Chariots Bergbaubetriebe, wobei Greatpower bei der Einführung smarter elektrischer Bergbaulösungen im Rahmen der Projektentwicklung unterstützen kann.

Es besteht keine Gewissheit, dass die Parteien eine verbindliche Dokumentation abschließen oder dass eine projektbezogene Finanzierung, Abnahmevereinbarung oder Eigenkapitalbeteiligung zustande kommen wird.

3. ÜBER GREATPOWER

Greatpower ist ein in China ansässiger Marktführer im Bereich nachhaltiger Batteriematerialien und Energietechnologie. Mit über zwei Jahrzehnten operativer Tätigkeit hat Greatpower ein vertikal integriertes Geschäft rund um Nickel, Kobalt, Lithium und andere kritische Mineralien aufgebaut, mit dem Ziel, ein zentraler Infrastrukturanbieter für das digitale Zeitalter sauberer Energie zu sein (siehe: https://greatpowercn.com/). Das Unternehmen verfügt über sechs Industrieanlagen mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehreren tausend Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat, über zehntausend Tonnen raffiniertem Kobalt sowie zehntausenden Tonnen Nickelprodukten und beliefert sowohl inländische als auch internationale Kunden in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung.

Der Kundenstamm von Greatpower umfasst LG Energy Solution und andere führende globale Batterie- und Automobilkonzerne. LG Energy Solution hält eine Beteiligung von 4,02 % an Greatpower.

Greatpower steht an der Spitze des Batterierecyclings und gewinnt jährlich etwa 15.000 Tonnen Nickel und Kobalt aus Altbatterien zurück. Zudem expandiert das Unternehmen in Materialien der nächsten Generation für Kathoden wie Lithium-Mangan-Oxid (LMO) und Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat (LMFP) mit einer geplanten Kapazität von 10.000 - 20.000 Tonnen pro Jahr, und errichtet darüber hinaus eine Raffinationskapazität von 100.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat pro Jahr, was eine breite globale Beschaffung und Investitionen in Lithiumressourcen erfordert. Neben seinem Materialgeschäft investiert Greatpower auch in nachgelagerte Energieinfrastruktur, wie etwa den Einsatz großskaliger Solar-plus-Speicher-Mikronetzsysteme zur Bereitstellung grüner Energie für Bergbaubetriebe in Afrika.

Chariot ist der Ansicht, dass die strategische Investition von Greatpower sowie das Potenzial für eine weitergehende strategische Beziehung aus den laufenden Gesprächen das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Upstream-Portfolio mit etablierten Downstream-Lieferketten zu verbinden. Darüber hinaus machen die Breite der Expertise von Greatpower und der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit das Unternehmen zu einem idealen Partner, um Chariots nigerianische Lithiumprojekte auf umweltbewusste und global wettbewerbsfähige Weise voranzubringen.

Das Unternehmen wird die Zeichnungsaktien im Rahmen seiner verfügbaren Platzierungskapazität ausgeben und die Grundlage gemäß Listing Rule im entsprechenden Appendix 2A bestätigen. Die Ausgabe der Optionen unterliegt der Einhaltung der ASX Listing Rules sowie gegebenenfalls erforderlichen Aktionärsgenehmigungen.

Im Zusammenhang mit der Greatpower-Zeichnungsvereinbarung wird das Unternehmen nach Erhalt der Brutto-Barmittelzuflüsse in Höhe von 1.425.000 A$ gemäß dieser Vereinbarung eine erfolgsabhängige Barvergütung in Höhe von 6,0 % der erhaltenen Brutto-Barmittel zahlen und an Michael Langford (oder an eine von ihm benannte Einheit bzw. Einheiten) 5.000.000 unnotierte Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,30 A$ pro Aktie ausgeben, die zwei Jahre nach dem Ausgabedatum verfallen.

Im Namen des Verwaltungsrats genehmigt.

Shanthar Pathmanathan

Executive Chairman & Managing Director

Chariot Resources Ltd

Wichtiger Hinweis

Aussagen in dieser Mitteilung werden ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung gemacht, sofern nicht anders angegeben, und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt weder Chariot noch eines seiner verbundenen Unternehmen, Konzernunternehmen, deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Vertreter oder sonstige Personen eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Sachverhalte (ausdrücklich oder stillschweigend), die sich aus dieser Mitteilung ergeben, in ihr enthalten sind oder aus ihr abgeleitet werden, oder für Auslassungen in dieser Mitteilung oder in anderen schriftlichen oder mündlichen Informationen oder Meinungen, die jetzt oder in Zukunft einer Person zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung kann Verweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese erreicht werden.

Über Chariot

Chariot Resources Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung hochgradiger und oberflächennaher Lithiumvorkommen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Nigeria. Zusätzlich zu der kürzlich angekündigten, noch nicht abgeschlossenen Übernahme eines nigerianischen Lithium-Portfolios verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die Kernprojekte) sowie eine Reihe von Explorationsprojekten in der Pipeline, die mehrheitlich von Chariot gehalten und betrieben werden.

Zu den Kernprojekten gehören Chariots Black Mountain Projekt (aussichtsreich für Hartgestein-Lithium) in Wyoming, USA, sowie das Resurgent Projekt (aussichtsreich für Tonstein-Lithium) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse der Kernprojekte weisen auf hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio von Hartgestein-Lithiumvorkommen besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die eine Fläche von etwa 254 Quadratkilometern abdecken und aus 8 Explorationslizenzen sowie 2 Kleinbergbau-Lizenzen bestehen. Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithium-Portfolios des Landes dar und weisen eine Geschichte bedeutenden handwerklichen Lithiumabbaus auf. Chariot erwartet, die Übernahme des nigerianischen Portfolios im ersten Quartal dieses Kalenderjahres abzuschließen.

Chariot hält außerdem eine Beteiligung an zwei Hartgestein-Lithium-Explorationsprojekten in der Pipeline in Wyoming, USA, dem Copper Mountain Projekt und dem Tin Cup Projekt.

Darüber hinaus hält Chariot eine Beteiligung an einem Hartgestein-Lithiumprojekt in Simbabwe. Die Lizenzen des Simbabwe-Projekts befinden sich im Prozess der Aufgabe.

Zusätzlich hält Chariot über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC ein Portfoliointeresse an bestimmten Liegenschaften im US-Bundesstaat Nevada, die aussichtsreich für in Tonstein lagerndes Lithium sind.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03058432-6A1312765&v=undefined

