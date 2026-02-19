IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Digitalisierung im Bau: BIM und LEAN bei der PORR

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Digitalisierung im Bau: BIM und LEAN bei der PORR

Die Digitalisierung der Baubranche ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern kommt in vielen Unternehmen bereits tagtäglich zum Einsatz. Bei vielen Projekten sind Baufirmen ohne digitale Helfer kaum noch wettbewerbsfähig.

Die Digitalisierung verändert die Bauwirtschaft nachhaltig und eines der zentralen Werkzeuge dieser Transformation ist Building Information Modeling (BIM). Für die PORR Group ist BIM nicht nur ein technisches Hilfsmittel, sondern ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um Effizienz, Transparenz und Qualität über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks sicherzustellen.

BIM als integrativer digitaler Ansatz

Building Information Modeling bezeichnet einen integrativen, digitalen Ansatz für das Bauprojektmanagement, bei dem alle projekt- und gebäuderelevanten Daten in einem intelligenten, digitalen Modell zusammengeführt werden. Durch die digitale Visualisierung sämtlicher architektonischer, technischer, physischer und funktionaler Informationen entsteht ein umfassender, zentraler Datenbestand das sogenannte BIM-Modell. Dieses Modell dient allen Projektbeteiligten als gemeinsame Datenquelle, auf die sie jederzeit und ortsunabhängig zugreifen können.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) nutzt bereits seit vielen Jahren die Vorteile von BIM: Das Unternehmen setzt die Methode konsequent ein, um Planungsprozesse zu digitalisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. BIM kommt nicht nur in der klassischen Planungs- und Kostenkalkulationsphase zur Anwendung, sondern begleitet Projekte entlang fast aller Phasen - von der frühen Konzeptentwicklung über die Bauausführung bis hin zu Vertrieb und Facility Management.

Verbesserte Zusammenarbeit und Effizienz

Bei der PORR ist ein zentrales Ziel der BIM-Methode die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Architekten, Ingenieure, Bauleiter und Auftraggeber arbeiten gemeinsam auf dem gleichen Datenstand, wodurch Informationsverluste, doppelte Datenpflege oder Missverständnisse vermieden werden. Durch diese gemeinsame Datenbasis lassen sich Planänderungen oder deren Auswirkungen auf Zeit und Kosten schnell und präzise bewerten - ein entscheidender Vorteil in komplexen Bauprojekten.

Eine weitere Stärke von BIM ist die Transparenz im Projektverlauf: Der digitale Zwilling des Bauwerks ermöglicht eine frühzeitige Identifizierung von Fehlern oder Konflikten in der Planung. Solche Probleme, die sich in traditionellen, rein papier- oder CAD-basierten Prozessen oft erst auf der Baustelle zeigen, können so bereits digital erkannt und gelöst werden. Dies führt zu höherer Planungssicherheit, weniger Verzögerungen und einer verbesserten Kostenkontrolle.

Ganzheitliche Perspektive über den Lebenszyklus

Die PORR nutzt BIM nicht nur für die Planung und Ausführung, sondern sieht den Ansatz als lebenszyklusorientierte Methode. Der Bauwerksdatensatz begleitet ein Projekt über seine gesamte Lebensdauer. Dies bedeutet, dass auch Aspekte wie Betrieb, Instandhaltung oder späterer Umbau auf Basis des BIM-Modells effizienter gesteuert werden können. Eine solch umfassende digitale Abbildung von Bauwerken trägt dazu bei, Innovationen wie Facility Management oder Energieoptimierung tief in die Projektstrategie zu integrieren.

Neben dem klassischen 3D-Modell erzeugt BIM bei PORR auch erweiterte Dimensionen: Die Integration von 4D-Zeit- und 5D-Kosteninformationen ermöglicht es, Bauabläufe und Budgets schon im Vorfeld realistisch zu simulieren. Höhere BIM-Dimensionen wie 6D und 7D integrieren etwa Lebenszykluskosten, Energieparameter oder technische Betriebsinformationen, was wiederum die Grundlage für nachhaltige und langfristig wirtschaftliche Entscheidungen schafft.

Kombination mit LEAN und neuen Arbeitsformen

Bei der PORR geht BIM Hand in Hand mit LEAN-Methoden: LEAN Design und LEAN Construction zielen darauf ab, Prozesse kontinuierlich zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren und den Wertbeitrag aller Aktivitäten zu maximieren. Die Verbindung von BIM-basiertem Informationsmanagement mit LEAN-Prozessdenken schafft eine gemeinsame Grundlage für schnelle Entscheidungen, transparente Abläufe und effiziente Ressourcenplanung, was in der Praxis zu einer höheren Termintreue und Kosteneffizienz führt.

Durch diese Kombination werden nicht nur technische Daten digital abgebildet, sondern auch Prozesse und Kommunikationswege in den Projektteams neu definiert. Projektbeteiligte arbeiten nicht mehr in getrennten Insellösungen, sondern vernetzt und datenbasiert zusammen, was einen zentralen Baustein zur Bewältigung steigender Anforderungen an Komplexität, Nachhaltigkeit und Qualität im Bauwesen darstellt.

Praxisbeispiel: Produktionsgebäude in München

Ein aktuelles Projekt, bei dem BIM und LEAN in hohem Maße zum Einsatz kommt, ist der Bau des neuen Stammwerks eines großen Automobilherstellers in München, das für die Produktion der neuen vollelektrischen Neue Klasse-Fahrzeuge modernisiert wird. Auf einer Fläche von rund 185.000 m² entstehen zwei neue Produktionsgebäude, die Montage und Logistik optimieren und auf drei Ebenen Produktion ermöglichen. Die komplexe Bau- und Umbauphase erfolgt während des laufenden Betriebs. LEAN Construction Management und BIM mit digitalem Zwilling sorgen für enge Kooperation, höhere Planungssicherheit und frühe Konfliktlösung im Modell. Zudem erfüllt das Projekt strenge Nachhaltigkeits- und Zeitvorgaben.

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

