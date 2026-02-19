IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave

IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave

Vancouver, British Columbia - 18. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Department of Water Resources (ADWR) des US-Bundesstaates Arizona die Genehmigung seiner Absichtserklärung (Notice of Intention, NOI) erhalten hat, mit der das Abteufen von sieben Explorationsbohrungen der Phase III im unternehmenseigenen Projekt Mohave in Arizona bewilligt wird.

Im Anschluss an die Genehmigung hat das Unternehmen die Firma Altar Drilling Inc. angewiesen, ihre Bohrmannschaft zum Projektstandort zu entsenden. Die Bohrungen starten am bzw. um den 25. Februar 2026.

Im Rahmen der Phase III soll untersucht werden, ob sich der mit Gold und Silber mineralisierte Erzgangkorridor Southwick über die Abgrenzungen der Mine Rosebud hinaus fortsetzt. Diese Vermutung hat sich infolge einer vor Kurzem fertiggestellten 3D-Magnetvektorinversionsmodellierung (MVI) und der Auswertung der Strukturen auf dem Gelände des Projekts Mohave erhärtet. Parallel dazu werden im Rahmen von Feldarbeiten weitere im Modell definierte Zielzonen kartiert und Proben vor Ort entnommen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben. Herr Peek ist Direktor von Kingman Minerals Ltd.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon D. Studer

Interims-CEO, President & Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel.: +41 77 459 16 20

Corporate Office

Tel.: +1 (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Umfang, zum Zeitplan, zur Mobilisierung, zum Zugang zum Untertagebau, zur Gewinnung, zur Probenahme, zu Labor- und metallurgischen Tests sowie zu den erwarteten Ergebnissen des Untertagebauprogramms. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und vernünftigen Annahmen des Managements, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Genehmigungs- und behördlicher Anforderungen, Untergrundbedingungen, Sicherheits- und Zugangsbeschränkungen, Verfügbarkeit und Leistung von Auftragnehmern, Laborkapazitäten und Durchlaufzeiten sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83058

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83058&tr=1

