IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper verstärkt sein Board of Directors, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper verstärkt sein Board of Directors, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

19. Februar 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Ernennung von Herrn Tom Bruington zum Mitglied seines Board of Directors mit Wirkung zum 25. Februar 2026 bekannt. Herr Bruington ist Bergbauingenieur mit umfassender Erfahrung in der Bewertung, Entwicklung und wirtschaftlichen Beurteilung von Projekten. Derzeitiger Direktor Chad Ulansky wird nach seiner Tätigkeit im Board von Kodiak seit 2016 zurücktreten.

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: Wir freuen uns sehr, Tom im Board von Kodiak willkommen zu heißen. Sein fundiertes technisches Fachwissen und seine weltweite Erfahrung im Bereich Kupfer-Porphyr-Lagerstätten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser MPD-Kupfer-Gold-Projekt in die nächsten Entwicklungsphasen vorantreiben. Toms Hintergrund passt direkt zu den strategischen Prioritäten von Kodiak, und wir freuen uns darauf, von seinen Erkenntnissen und seiner Beratung zu profitieren.

Im Namen des Boards und des Managementteams möchte ich Chad herzlich für sein Engagement, seine Professionalität und seine Beiträge für Kodiak danken. Über viele Jahre hinweg hat Chad maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen zu wichtigen Meilensteinen zu führen, darunter die jüngste erste Ressourcenschätzung für MPD. Es war mir eine große Freude, mit Chad zusammenzuarbeiten, und ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Bruington verfügt über mehr als 45 Jahre vielfältige internationale Erfahrung in der Mineralienindustrie und hat an Projekten in 67 Ländern gearbeitet. Zuletzt war er als Executive Vice President - Project Evaluation bei Sandstorm Gold Royalties tätig, bis das Unternehmen kürzlich von Royal Gold übernommen wurde. Davor war er 12 Jahre lang bei der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe, als Chief Engineer tätig.

Herr Bruington verfügt über umfangreiche Betriebs- und Entwicklungserfahrung im Bereich großen Kupfersystemen. Er war bei Southern Peru Copper im Betrieb großer Porphyr-Kupferminen tätig und war an der Entwicklung und dem Betrieb der Ernest-Henry-Kupfermine in Queensland, Australien, beteiligt. Seine Fachkenntnisse umfassen Geologie, Bergbau, Mineralressourcenschätzung, Mineralverarbeitung und wirtschaftliche Bewertung.

Er hat drei Abschlüsse von der Colorado School of Mines: einen M.Sc. in Mineralökonomie, einen B.Sc. in Bergbauingenieurwesen und einen B.Sc. in Erdöltechnik. Herr Bruington ist eingetragener Ingenieur im Bundesstaat Nevada, eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME) und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM).

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten beherbergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

