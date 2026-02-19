IRW-News: Silver North Resources Ltd.: Silver North skizziert nach den Erfolgen 2025 das bislang größte Explorationsprogramm bei Haldane

IRW-PRESS: Silver North Resources Ltd.: Silver North skizziert nach den Erfolgen 2025 das bislang größte Explorationsprogramm bei Haldane

Höhepunkte 2025 und Ausblick für 2026

- Hochgradige Ergebnisse: Die Bohrungen bei Haldane ergaben mit 818 g/t Silber auf 13,15 m das beste Bohrergebnis in der Geschichte des Konzessionsgebiets (HLD25-31).

- Zielerweiterung: Die Mineralisierung bei Main Fault wurde erfolgreich auf über 100 m entlang des Streichens und 150 m neigungsabwärts erweitert.

- Programm 2026: Der Schwerpunkt des bis dato umfassendsten Bohrprogramms wird auf der Erweiterung des Ziels Main Fault entlang des Streichens und neigungsabwärts liegen, wobei zusätzliche Ziele erprobt werden; die Arbeiten beginnen im März mit einer luftgestützten geophysikalischen Vermessung.

- Starke Finanzposition: Im Dezember 2025 wurde eine Finanzierung in Höhe von 2,25 Millionen $ und im Februar 2026 eine Finanzierung in Höhe von 11,6 Millionen $ abgeschlossen, um die Exploration und den Betrieb für zwei Jahre vollständig zu finanzieren.

Vancouver, BC, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF) (Silver North oder das Unternehmen) freut sich, seine transformative Explorationssaison 2025 Revue passieren zu lassen und seine ehrgeizige Explorationsstrategie für 2026 zu skizzieren.

Unternehmensupdate

Der Silberpreis verzeichnete 2025 erneut ein starkes Jahr und schloss es bei über 70 USD pro Unze, nachdem er zu Jahresbeginn noch knapp unter 29 USD pro Unze gelegen hatte. Die Stärke des Silberpreises bot einen äußerst soliden Hintergrund für Silberexplorationsunternehmen, und Silver North konnte vom starken Markt profitieren und erneut ein Jahr mit herausragenden Ergebnissen sowohl im Konzessionsgebiet Haldane als auch im Konzessionsgebiet Veronica verzeichnen. Dieser Erfolg spiegelte sich im Aktienkurs des Unternehmens wider, der das Jahr mit 0,39 $ bei robustem Handelsvolumen abschloss - gegenüber seinem Tiefststand von 0,065 $ im Januar 2025.

Zu Beginn des Jahres 2025 lag der Schwerpunkt auf den Vorbereitungen für Feldprogramme sowohl bei Haldane als auch bei Veronica sowie auf der Finanzierung dieser Programme, um die Explorationsziele des Managements zu erreichen. Dies mündete in Finanzierungen zu 0,10 CAD und 0,15 CAD im April bzw. Juli mit einem Gesamtvolumen von 1,72 Mio. CAD sowie in einer Charity-Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 0,21 $ im Juli, wodurch insgesamt 2,1 Millionen $ aufgebracht wurden. Nach der erfolgreichen Feldsaison 2025 und um die Vorbereitungen für das Programm 2026 zu ermöglichen, schloss das Management im Dezember eine Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 2,25 Millionen $ zu 0,35 $ ab.

Nach der Finanzierung im Juli begannen die Feldprogramme bei beiden Projekten, um die Mineralisierung beim Ziel Main Fault bei Haldane zu erweitern, während der Schwerpunkt der Arbeiten bei Veronica auf der Erweiterung der anomalen geochemischen Bodenanomalie sowie auf der potenziellen Identifizierung von Mineralisierungsquellen für diese Geochemie lag.

PROJEKT HALDANE: Erweiterung der Zone Main Fault

Das primäre Ziel des Programms 2025 bestand darin, die Zone Main Fault entlang des Streichens und neigungsabwärts der 2024 entdeckten Silber-Blei-Zink-Mineralisierung zu erproben, die in den Bohrlöchern HLD24-29 und HLD24-30 durchschnitten wurde.

Das acht Bohrlöcher auf 1.759,5 m umfassende Programm wurde im November 2025 abgeschlossen und peilte die Mineralisierung in Abschnitten 50 m nordöstlich und südwestlich des Entdeckungsabschnitts sowie neigungsabwärts der Untersuchungsbohrlöcher an. Im Rahmen des Programms wurde die Zone Main Fault entlang des Streichens und neigungsabwärts in allen Bohrlöchern, in denen Siderit- sowie silberhaltige Bleiglanz- und Sphaleritmineralisierungen durchschnitten wurden, erfolgreich erprobt - ausgenommen HLD25-37, das im oberen Bereich der interpretierten Struktur von Main Fault verloren ging.

Der Höhepunkt des Programms 2025 war Bohrloch HLD25-31, das die Zone Main Fault etwa 90 m unterhalb von HLD24-30 durchschnitt und einen mineralisierten Abschnitt von 13,15 m mit durchschnittlich 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink ab einer Bohrlochtiefe von 249,9 m ergab. Ein Teilintervall dieser Mineralisierung ergab durchschnittlich 2.014 g/t Silber, 1,72 g/t Gold, 4,73 % Blei und 1,1 % Zink auf 3,2 m ab 251,8 m, während ein weiteres Teilintervall ab 256,1 m durchschnittlich 1.112 g/t Silber, 4,61 g/t Gold, 7,11 % Blei und 1,51 % Zink über 1,25 m ergab. Der Abschnitt HLD25-31 scheint auf ein stärkeres Einfallen der Struktur im Vergleich zur in den Bohrlöchern HLD24-29 und -30 beobachteten Neigung hinzuweisen. Darüber hinaus sind die erhöhten Goldgehalte, die im Hangenden des Abschnitts HLD24-30 beobachtet wurden, über das gesamte Intervall von 13,15 m zu beobachten.

Tabelle 1: Bohrungen 2025 - Bedeutende Ergebnisse

Bohrloch1 Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) Silber-Äq2

HLD25-31 249,90 263,05 13,15 818 1,39 2,54 0,98 896

einschl 251,80 255,00 3,20 2014 1,72 4,73 1,10 2055

einschl 256,10 257,35 1,25 1112 4,61 7,11 1,51 1446

HLD25-32 153,00 175,65 22,65 160 0,23 0,75 0,80 187

einschl 165,10 171,60 6,50 326 0,19 0,81 1,30 346

und einschl 169,00 169,80 0,80 1438 0,51 2,78 1,60 1428

HLD25-33 193,49 199,05 5,56 176 0,11 1,33 1,96 224

einschl 195,35 197,80 2,45 311 0,17 1,51 3,27 376

HLD25-34 157,50 171,10 13,60 146 0,15 2,34 1,24 204

einschl 159,00 168,20 9,20 196 0,19 3,22 0,76 260

und einschl 165,80 167,00 1,20 467 0,21 12,07 1,34 672

HLD25-35 170,60 198,50 27,90 153 0,18 0,47 0,75 172

einschl 170,60 185,00 14,40 231 0,24 0,54 0,39 243

und einschl 174,15 175,00 0,85 425 0,15 2,24 0,55 447

und einschl 179,50 180,75 1,25 1261 0,74 0,35 0,41 1217

einschl 189,80 196,15 6,35 55 0,08 0,27 0,80 73

und einschl 191,40 192,20 0,80 642 0,30 3,38 4,57 742

HLD25-36 161,00 164,15 3,15 228 0,10 0,48 0,45 232

182,40 191,50 9,10 428 0,73 5,26 1,73 557

einschl 188,00 190,80 2,80 1069 1,41 12,60 3,02 1335

HLD25-38 177,00 178,50 1,50 406 0,10 3,13 0,18 436

196,30 218,30 22,00 71 0,17 1,56 0,76 114

einschl 198,00 207,50 9,50 140 0,29 3,44 1,34 227

und einschl 203,60 205,50 1,90 437 0,35 14,55 4,04 740

1 Eine Tabelle mit den Daten zu den Ansatzpunkten der Bohrkrägen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Januar 2026, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

2 Die Silberäquivalentwerte werden unter der Annahme typischer Ausbeuten berechnet, die auf metallurgischen Studien zu einer Reihe ähnlicher Aderlagerstätten basieren und nicht unbedingt die Metallurgie auf dem Grundstück widerspiegeln. Es wurden keine metallurgischen Arbeiten auf dem Grundstück gemeldet. Die verwendeten Ausbeuten betragen 92 % Silber, 70 % Gold, 88 % Blei und 70 % Zink. Die Silberäquivalentformel lautet: ((35 * Silber (g/t)*0,92 / 31,1035) + (3000 * Gold (g/t)*0,70 / 31,1035) + (1,00 * 2204 * Blei %*0,88/100) + (1,20 * 2204 * Zink %*0,70/100)) *(31,1035 / 35). Die Metallpreisannahmen lauten 35 US-Dollar/Unze Silber, 3.000 US-Dollar/Unze Gold, 1,00 US-Dollar/Pfund Blei und 1,20 US-Dollar/Pfund Zink. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt.

PROJEKT VERONICA: Neue Entdeckungen

Das erste Explorationsprogramm des Unternehmens bei Veronica begann ebenfalls im August 2025 und wurde teilweise durch eine Subvention im Rahmen des Yukon Mineral Exploration Program finanziert. Im Rahmen dieses Programms können qualifizierte Explorationsausgaben in Höhe von bis zu insgesamt 30.000 $ erstattet werden.

Veronica ist eines von drei Konzessionsgebieten, die das Projekt GDR im südlichen Yukon Territorium bilden. Die Ergebnisse des Programms, das Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, geochemische Bodenprobenahmen und manuelle Schürfgrabungen umfasste, beinhalten die Erweiterung der bereits zuvor identifizierten geochemischen Multi-Element-Bodenanomalie (das Ziel Betty) sowie die allererste Entdeckung einer silberhaltigen Mineralisierung in losem Flotationsgestein (2.860 bzw. 213 g/t Silber) und im Ausbiss (33,7 bzw. 17,15 g/t Silber). Vor dem Programm 2025 war im Konzessionsgebiet Veronica keine silberhaltige Mineralisierung entdeckt worden.

Frühere Betreiber identifizierten im Jahr 2016 (laut einem bei der Regierung von Yukon eingereichten, jedoch nicht veröffentlichten Bewertungsbericht der Verkäufer des Konzessionsgebiets) eine 450 m mal 450 m große geochemische Multi-Element-Bodenanomalie (Silber, Blei und Zink), die im Mittelpunkt des Programms 2025 stand. Im Rahmen des Programms 2025 konnte diese Anomalie erfolgreich auf eine Größe von über 1 km mal 1 km erweitert werden (nunmehr als Anomalie Betty oder Ziel Betty bezeichnet). Die Anomalie Betty wird nun als eine übereinstimmende Silber- (1 ppm bis 31,1 ppm), Blei- (50 ppm bis 8.850 ppm) und Zinkanomalie (200 ppm bis 3.830 ppm) definiert, die in Richtung Osten und möglicherweise auch in Richtung Süden nach wie vor offen ist.

Bei Kartierungs- und Schürfgrabungsarbeiten bei der Anomalie Betty wurde die allererste Mineralisierung bei Veronica entdeckt, bestehend aus massivem, bleiglanzhaltigem, losem Flotationsgestein und anschließend in Ausbissen. Die Proben von losem Gestein umfassen einen 15 cm breiten Massivsulfid-Geröllbrocken, der 2.860 g/t Ag, 0,412 g/t Au, 76,8 % Pb, 0,13 % Cu, 0,18 % Zn und 2.250 ppm Sb (Probe K665269) ergab, sowie eine feldsteingroße Probe, die in einem manuellen Schürfgraben im selben Gebiet entdeckt wurde und 213 g/t Ag, 9,60 % Pb und 367 ppm Sb ergab (Probe K665270). Diese Gebiete bilden zusammen das Vorkommen Lodge.

Etwa 100 m nordöstlich des Vorkommens Lodge wurde eine zutage tretende, brekziöse und verkieselte Verwerfungszone entdeckt - das Vorkommen Cooper, das disseminierten und blasigen Bleiglanz enthält. Schürfproben von der zutage tretenden Struktur ergaben 33,17 g/t Ag, 1,36 % Pb, 0,40 % Zn und 26 ppm Sb (Probe E812425) sowie 17,15 g/t Ag, 0,71 % Pb, 0,17 % Zn und 22,3 ppm Sb (E82424).

Geologische Kartierungen weisen darauf hin, dass die vielversprechende Stratigrafie, die für die hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung bei Silvertip bekannt ist, möglicherweise erhalten geblieben ist. Die Veronica-Schürfrechte, die Teil des kürzlich optionierten Projekts GDR sind, befinden sich neben dem Konzessionsgebiet Tim (unter separater Option an Coeur Mining) im Gebiet Silvertip im südlichen Yukon Territorium. Die Exploration in der Region peilt eine hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung an, die jener ähnlich ist, die bei der Mine Silvertip, etwa 12 km südwestlich von Veronica, vorgefunden wurde.

Ausblick für 2026

Angesichts der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 11,6 Millionen $ ist Silver North für die Feldsaisons 2026 und 2027 vollständig finanziert. Das Management plant zurzeit den Umfang des Bohrprogramms 2026 bei Haldane und hat ein Budget von 5 Millionen $ veranschlagt, um die Erweiterung des Ziels Main Fault als Schwerpunkt des Programms fortzusetzen. Die Feldarbeiten werden Ende März oder Anfang April mit luftgestützten magnetischen und elektromagnetischen Vermessungen beginnen. Die Bohrungen werden beginnen, sobald die Wetterbedingungen dies zulassen - voraussichtlich jedoch in der ersten Juniwoche. Zwei Bohrgeräte werden vier bis fünf Monate lang am Standort sein, wobei für die Saison 2026 Bohrungen von voraussichtlich 5.000 bis 7.000 m vorgesehen sind.

Die Explorationsarbeiten in der Region Silvertip werden im Sommer 2026 durchgeführt werden. Coeur Mining, Earn-in-Partner und Betreiber des unternehmenseigenen Projekts Tim, 19 km nördlich ihres Minenprojekts Silvertip, befindet sich in der Planungsphase für das diesjährige Programm. Diese Pläne werden unseren Aktionären bekannt gegeben, sobald sie Silver North vorliegen, und werden voraussichtlich Bohrungen bei diesem silber-, blei- und zinkhaltigen CRD-Ziel im Süden von Yukon umfassen.

Das Management plant außerdem ein Folgeprogramm des äußerst erfolgreichen Programms im Konzessionsgebiet Veronica aus dem Jahr 2025. Mit einem Budget von 500.000 $ plant Silver North magnetische und elektromagnetische geophysikalische Flugvermessungen sowie weitere Geländearbeiten, voraussichtlich einschließlich zusätzlicher Kartierungen, Schürfgrabungen und geochemischer Bodenuntersuchungen, um Bohrziele für nachfolgende Programme abzugrenzen.

Die vollständigen Details der Explorationspläne von Silver North werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.

Über Silver North Resources Ltd.

Die wichtigsten Vermögenswerte von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben dem Projekt Keno Hill Mine von Hecla Mining Inc.) und das Silberprojekt Tim (unter Option an Coeur Mining, Inc.).

Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol SNAG, am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol TARSF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol I90 notiert.

Mr. Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Weber, President und CEO

Sandrine Lam, Shareholder Communications

Tel: (604) 807-7217

Fax: (888) 889-4874

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.silvernorthres.com

X: https://X.com/SilverNorthRes

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/silvernorth-res-ltd/

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG. AUSSER REIN HISTORISCHEN INFORMATIONEN KÖNNEN DIE AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH AUSSAGEN ÜBER DIE ZUKÜNFTIGEN PLÄNE UND ZIELE ODER ERWARTETEN ERGEBNISSE DES UNTERNEHMENS, ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN BASIEREN AUF ZAHLREICHEN ANNAHMEN UND UNTERLIEGEN ALLEN RISIKEN UND UNSICHERHEITEN, DIE MIT DER EXPLORATION UND ENTWICKLUNG VON RESSOURCEN VERBUNDEN SIND. DAHER KÖNNEN DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN BESCHRIEBEN SIND.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83066

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83066&tr=1

