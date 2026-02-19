Jost Werke schlägt Erwartungen nach starkem Schlussspurt - Hyva-Übernahme hilft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Dank eines überraschend starken Schlussquartals hat der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke die Erwartungen im vergangenen Jahr übertroffen. Neben dem erzielten Wachstum aus eigener Kraft half dabei die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva. Schneller als erwartet seien erste Synergien erzielt worden, sagte Jost-Finanzchef Oliver Gantzert am Donnerstag laut Mitteilung in Neu-Isenburg.

2025 legte der Umsatz der Hessen um 43,5 Prozent auf über 1,53 Milliarden Euro zu. Zwei Prozent des Wachstums schaffte Jost aus eigener Kraft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 28,6 Prozent auf 145,2 Millionen Euro allerdings nicht so stark, sodass sich die operative Marge von 10,6 auf 9,5 Prozent verschlechterte. Die Kennzahlen lagen durch die Bank über den durchschnittlichen Erwartungen, der vom Unternehmen bereitgestellten Analysten-Schätzungen.

Den Ausblick auf 2026 will Jost bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen./lew/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jost AG
JOST Werke

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmengestern, 13:00 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen17. Feb. · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Quartalsbericht veröffentlicht
SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinngestern, 07:31 Uhr · dpa-AFX
SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinn
Verbindungstechnik-Anbieter
Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Norma17. Feb. · dpa-AFX
Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Norma
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News