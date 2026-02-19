Knorr-Bremse sieht sich mit vollen Auftragsbüchern auf Wachstumskurs

München, 19. Feb (Reuters) - Der ⁠Bahn- und Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse erwartet dank seines Konzernumbaus und hoher Auftragsbestände wachsende Erlöse und Gewinne.

Der Umsatz soll nach einem Rückgang im vergangenen Jahr nun wieder zulegen und die Umsatzrendite weiter steigen, wie das Unternehmen zur Bilanzvorlage am Donnerstag in München ankündigte. "Wir sehen, dass sich die Truck-Märkte - insbesondere nun ‌auch in Nordamerika - schrittweise wieder leicht erholen", sagte Vorstandschef Marc Llistosella. Er rechne mit einer stabilen oder leicht steigenden Produktion der Lkw-Branche. Im Bahngeschäft bleibe die Nachfrage weltweit sehr hoch, ⁠sowohl bei ⁠Neuaufträgen als auch im zunehmend wichtigen Instandhaltungsgeschäft.

Die Knorr-Bremse-Aktie legte um bis zu 2,6 Prozent zu und war damit zeitweise unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex MDax.

Angesichts des schwächelnden Lkw-Markts schrumpfte der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 0,8 Prozent auf 7,81 Milliarden Euro und lag damit am unteren Ende der konzerneigenen Prognose einer Spanne von 7,8 bis 8,1 Milliarden Euro. Während das ‌Bahngeschäft um 6,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zulegte, ging ‌das Lkw-Geschäft um 8,8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zurück. "Die konstant gute Performance unseres Rail-Geschäfts ist ein Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg", sagte Llistosella. "Auch die Truck-Division hat sich unter sehr schwierigen Marktbedingungen stark ⁠behauptet."

Die Gewinne des Konzerns legten erwartungsgemäß zu. Das Betriebsergebnis (operatives Ebit) stieg um 5,1 Prozent auf gut ‌eine Milliarde Euro. Damit erreichte die Marge mit ⁠13,0 Prozent die Mitte der in Aussicht gestellten Spanne. Das Ergebnis nach Steuern kletterte um 20,3 Prozent auf 574 Millionen Euro.

Der Auftragseingang stieg im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent, sodass der Bestand Ende Dezember mit 7,4 Milliarden Euro 2,5 Prozent höher lag ‌als ein Jahr zuvor. Der Auftragsbestand habe ⁠damit nahezu Rekordniveau erreicht, erklärte Llistosella. Unter der ⁠Annahme stabiler geopolitischer und makroökonomischer Bedingungen erwartet der Vorstand im laufenden Jahr einen Umsatzanstieg auf acht bis 8,3 Milliarden Euro. Die operative Ebit-Marge soll auf rund 14 Prozent steigen.

Eine Voraussetzung dafür schuf Knorr-Bremse nach eigenen Angaben mit dem laufenden Konzernumbau, zu dem auch eine Trennung von Beschäftigten zählte. "Mit unserem Strategieprogramm 'Boost' liegen wir voll auf der Zielgeraden", erklärte Llistosella. "Die Portfoliobereinigung ist nahezu abgeschlossen, Prozesse und Strukturen wurden konsequent angepasst." Der Konzern habe seine Fixkosten in der Lkw-Sparte - vor allem Personalkosten - von fast 70 Prozent auf 65 Prozent reduziert. Nun müsse ⁠die Produktivität weiter gesteigert werden.

