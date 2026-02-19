König Charles nach Andrew-Festnahme: "Gesetz muss nun seinen Lauf nehmen"

London, 19. Feb (Reuters) - Das ⁠britische Königshaus gerät im Epstein-Skandal zunehmend unter Druck: Der seiner royalen Würden bereits enthobene jüngere Bruder von König Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, ist am Donnerstag auf dem Anwesen Wood Farm auf dem königlichen Landsitz Sandringham festgenommen worden.

Der Tag markiert zugleich seinen 66. Geburtstag. Ihm werde Fehlverhalten im Amt vorgeworfen, berichtete der Sender BBC.

König Charles reagierte ungewöhnlich deutlich. "Mit tiefster Besorgnis habe ich die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor ‌und den Verdacht des Amtsmissbrauchs vernommen", erklärte er. "Was nun folgt, ist das vollständige, faire und ordnungsgemäße Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und von den zuständigen Behörden untersucht wird [...] Ich möchte es ganz klar sagen: Das Gesetz ⁠muss seinen Lauf ⁠nehmen."

Die zuständige Polizei nannte den Namen Andrews gemäß ihrer Richtlinien nicht, teilte aber mit, ein Mann in den 60ern sei in Sandringham festgenommen worden. Dieser befinde sich nun in Gewahrsam. Die Polizei von Thames Valley gab zudem bekannt, dass Beamte auch eine Immobilie in Berkshire durchsuchten. Der ehemalige Prinz lebte bis zu seinem Auszug auf dem dortigen königlichen Anwesen, das er infolge der Epstein-Enthüllungen verlassen musste.

Andrew hat durch seine Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und seine ‌Privilegien verloren. Er musste 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten. Im Oktober ‌entzog ihm König Charles den Prinzentitel, in der vergangenen Woche musste er sein Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen.

AMTSMISSBRAUCH BIRGT "BESONDERE KOMPLEXITÄTEN"

Die Festnahme folgt auf die jüngste Veröffentlichung von Gerichtsakten in den USA zu Epstein. Die Thames Valley Police hatte daraufhin Anfang des Monats mitgeteilt, sie ⁠prüfe Vorwürfe, wonach Andrew vertrauliche Regierungsdokumente an Epstein weitergegeben haben soll. Demnach soll Mountbatten-Windsor Epstein im Jahr 2010 Berichte über Vietnam, ‌Singapur und andere Orte weitergeleitet haben, die dieser auf offiziellen Reisen ⁠besucht hatte.

Die Thames Valley Police und die Staatsanwaltschaft hatten zuvor erklärt, in dem Fall in Gesprächen zu sein. Die Polizei erklärte, der Vorwurf des Amtsmissbrauchs, ein Delikt des Common Law, das nicht durch ein geschriebenes Gesetz geregelt ist, berge "besondere Komplexitäten". Der Straftatbestand des "misconduct in public office" bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ‌ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen.

ANDREW BESTREITET FEHLVERHALTEN

Der 66-Jährige hatte ⁠im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal 2022 eine Zivilklage von ⁠Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich beigelegt. Giuffre beging vergangenen April Suizid. Andrew hat ein Fehlverhalten stets bestritten, zu den neuen Vorwürfen schweigt er bislang. Die Polizei im Thames Valley prüft derzeit zudem einen weiteren Vorwurf gegen Andrew, bei dem es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel gepflegt. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben. Um den Fall ranken sich zahlreiche Theorien. Dazu gehören Spekulationen, Epstein habe im Auftrag ⁠russischer Geheimdienste kompromittierendes Material ("Kompromat") über einflussreiche Personen gesammelt, um diese erpressbar zu machen.

