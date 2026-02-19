

KÖTTER Unternehmensgruppe bleibt in Wirtschaftskrise auf Kurs: Umsatzschwelle von dreiviertel Milliarde Euro übersprungen

Friedrich P. Kötter: Wirtschaftskraft-Verlust in Deutschland trifft Dienstleister hart

Nahezu rein organisches Plus von 6,6% auf 770 Millionen Euro in 2025 / Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen u. a. in Industrie und KRITIS-Sektor / Mitarbeiterzahl steigt auf 16.400

KÖTTER Security forciert Position als Exklusivanbieter für 360-Grad-Sicherheitslösungen / Sicherheitstechnik und Feuerwehr-Dienstleistungen gewinnen weiter an Bedeutung

KÖTTER Cleaning festigt Stellung als Top-Player für ganzheitliche Reinigung und Hygiene / KÖTTER Personal Service trotzt u. a. als Logistik-Spezialist der schwierigen Konjunkturlage

Essen (19.02.2026).Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Leistungsstärke erneut nachhaltig unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg durch nahezu rein organisches Wachstum um 6,6% auf 770 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl nahm auf 16.400 Beschäftigte zu (+ 2,5%). Das Familienunternehmen stemmte sich damit weiter erfolgreich gegen die tiefste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Das gab die Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 im Facility-Services-Sektor in Deutschland zählt und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist, heute bekannt.

„Das Geschäftsjahr 2025 unterstreicht unsere Verlässlichkeit als Innovationsmotor, Qualitätsgarant und Top-Player für 360-Grad-Lösungen“, sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. „Diese Entwicklung ist kein Zufall. Im Gegenteil: Sie ist Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen sowie hoher Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen mein besonderer Dank gilt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unseren Kunden für die partnerschaftlichen Kooperationen und ihr Vertrauen in unser Familienunternehmen.“

Trotz dieses Rückenwindes fallen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zurückhaltend aus. Hauptgrund ist das weiter angespannte ökonomische Umfeld. „Der gigantische Verlust an Wirtschaftskraft in Deutschland, den Experten seit 2020 auf über 900 Milliarden Euro beziffern, trifft auch Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen hart“, betonte der Familienunternehmer. „Denn durch Rekordinsolvenzen und signifikante Firmenabwanderungen ins Ausland ist eine Riesenzahl an Unternehmen für immer vom deutschen Markt verschwunden – und mit ihnen Umsatzpotenziale für die Dienstleister.“

Die Sparten in 2025 auf einen Blick / Wichtige Leistungszahlen zu System- und Spezialservices

KÖTTER Security: Die Sparte baute ihre Position als größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland aus. Impulsgeber für das fast rein organische Umsatzplus, das durch die Integration der in Norddeutschland etablierten STuK Sicherheitstechnik flankiert wurde, waren Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen u. a. beim Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie Flughäfen, Informationstechnik und Rechenzentren. Dabei kamen die komplett in Eigenregie erbrachten 360-Grad-Sicherheitslösungen zum Tragen, die KÖTTER Security als deutschlandweit einziger Anbieter bereithält. Die Marke KÖTTER Security 360 bündelt Consulting, Sicherheitsdienste und -technik, Cyber Security, Hightech-Leitstelle und Spezialservices unter einem Dach. Durch das integrierte Spektrum können sich Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie KRITIS-Betreiber speziell gegen die wachsenden hybriden Bedrohungen schützen. Dabei gewinnen gerade modernste Sicherheits- und Brandschutztechnik-Lösungen ebenso immer mehr an Bedeutung wie professionelle Feuerwehr-Dienstleistungen (u. a. Betriebs- und Werkfeuerwehren). Einen signifikanten Beleg für die Stärke dieser Bausteine lieferte zudem die KÖTTER Leitstelle: Sie übersprang erstmals die Schwelle von 100 Millionen bearbeiteten Meldungen aus Alarmierungen bzw. Infos zur Gebäudeautomation (knapp 99% automatisiert).

KÖTTER Cleaning: KÖTTER Cleaning festigte durch hochqualitative Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen bei Bestandskunden seine Position als Anbieter smarter Konzepte für Rundum-Sauberkeit und -Hygiene. Die Ausrichtung auf branchenspezifische 360-Grad-Lösungen garantiert neben optimaler Qualität und Werterhalt der Objekte insbesondere effiziente Prozesse, die z. B. Auftraggebern in der Industrie bei der Optimierung ihrer Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung helfen. Beispiel sind vielfältige Industrieservices, die von Hallen-, Verkehrswege- und Maschinenreinigung über die Reinigung von Förderanlagen (mit rechnerisch mehreren tausend Kilometern Länge) bis zum Fluid Management reichen. Zudem überzeugte das Unternehmen u. a. in der Logistik mit Spezialservices wie UV-Coating zur langlebigen Bodenbeschichtung.

KÖTTER Personal Service: In dem von der Wirtschaftslage massiv beeinflussten Zeitarbeitssektor sicherte KÖTTER Personal Service seine Stellung als ganzheitlicher Anbieter rund um Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- bzw. Werkvertragslösungen und Outsourcing. Dazu trugen speziell Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen bei bestehenden Kunden im Handel sowie im Logistiksektor bei, die sich in folgender symbolischer Zahl widerspiegeln: 2025 managte KÖTTER Personal Service rechnerisch fast 15.000 Lkw bzw. Sattelzüge und punktete damit durch ganzheitliche Personallösungen zur Unterstützung der Kernbelegschaft im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ebenso wie durch Übernahme personalintensiver (Inhouse-)Outsourcing-Projekte auf Basis von Werk- oder Dienstverträgen. Der seit rund 30 Jahren am Markt präsente Personaldienstleister ist darüber hinaus Branchenexperte für Industrie & Produktion, Chemie & Pharma sowie Office und Handwerk.

Forcierung der Smart Service Solutions / Erfolgreiche Aus- und Weiterbildung

Die KÖTTER Unternehmensgruppe wird ihre Smart Service Solutions weiter vorantreiben. Schlüsselelemente sind der zielgerichtete Einsatz von Hightech-Tools, Digitalisierung und KI sowie die Entwicklung zusätzlicher Sicherheits- und Service-Komponenten (bis zu Drohnenabwehr und -einsatz im Security-Sektor bzw. Reinigungsdrohnen-Nutzung in der Sparte Cleaning). Ziel ist es, so einerseits die Effizienz der Backoffice-Prozesse zu optimieren und andererseits durch weitere Stärkung der 360-Grad-Lösungen die Position in den Märkten für Sicherheits- und Gebäudedienste stetig zu forcieren.

„Gerade das diesjährige doppelte Jubiläum von 60 Jahre Sicherheitstechnik bzw. 25 Jahre KÖTTER Aviation Security steht exemplarisch für diese Innovationsstrategie, die uns zum Top-Anbieter für System- und Speziallösungen gemacht hat“, betonte Friedrich P. Kötter. So hält KÖTTER Sicherheitssysteme heute intelligente Sicherheits- und Brandschutzlösungen u. a. zum Schutz gegen analoge bzw. digitale Risiken bereit und hat KÖTTER Aviation Security erst Ende 2025 seine Kompetenzen durch den Neuauftrag am Hauptstadt-Airport BER erneut unterstrichen.

Umfassende Sicherheitslösungen forcieren daher genau wie professionelle Reinigung und Hygiene sowie verlässliche Personaldienste stabile Wertschöpfungsketten in Deutschland – und unterstreichen somit nachdrücklich die Systemrelevanz der integrierten Facility Services. Operativ getragen werden diese durch engagierte Fachkräfte. Daher investiert die KÖTTER Unternehmensgruppe intensiv in das Know-how ihrer Teams in den über 100 Niederlassungen und treibt die Förderung ambitionierter Talente voran. So summierte sich das Aus- und Weiterbildungsvolumen 2025 für eigene Beschäftigte und Kunden auf über 550.000 Stunden, parallel wurden 250 Nachwuchskräfte in zehn Berufen ausgebildet.

Reformbedarf: Explodierende Sozialabgaben sorgen für erhebliche Belastungen

Angesichts der anhaltenden strukturellen Wirtschaftskrise, bei der ein echter Turnaround noch nicht in Sicht ist, erneuerte der Unternehmer seine Reformforderungen an die Politik: „Deutschland braucht mehr denn je Umsetzung statt Ankündigungen – schnell, verlässlich und spürbar.“ Im Fokus steht für ihn neben Bürokratieabbau und Modernisierung der Infrastruktur speziell die Senkung der Steuer- und Abgabenlast. Friedrich P. Kötter: „Gerade die Explosion der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Sozialabgaben auf inzwischen über 43% beschert unserer 16.400 Mitarbeiter starken Gruppe erhebliche Belastungen.“





Die Mitarbeiterzahl der KÖTTER Unternehmensgruppe nahm auf 16.400 Beschäftigte zu. © KÖTTER Services.

Die KÖTTER Unternehmensgruppe

Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit ihrer Gründung im Jahr 1934 ein Familienunternehmen ist. Als professioneller Facility-Services-Anbieter steht die KÖTTER Unternehmensgruppe für maßgeschneiderte Systemlösungen aus einer Hand, bestehend aus Consulting, Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Cyber Security, Reinigungs- und Personaldienstleistungen. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rd. 16.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den mehr als 100 Niederlassungen in über 60 Städten bundesweit einen Umsatz von 770 Mio. € (Zahlen für 2025). Weitere Infos: koetter.de

