Kreml sieht "beispiellose Eskalation" um Iran – Mahnung zur Zurückhaltung

Moskau, 19. Feb (Reuters) - ⁠Angesichts der jüngsten massiven Verlegung von US-Militär in den Nahen Osten hat Russland vor einer Zuspitzung der Lage rund um den Iran gewarnt. Der Kreml rief am Donnerstag sowohl die Regierung in Teheran als auch "andere Parteien" zu Besonnenheit und Zurückhaltung auf. Die USA und der Iran haben neue indirekte ‌Verhandlungen über das Atomprogramm der Islamischen Republik aufgenommen, behalten sich ein militärisches Eingreifen aber vor.

Im Golf von Oman gibt es derzeit ein gemeinsames Manöver einer russischen Korvette mit der ⁠iranischen Marine, parallel ⁠dazu gibt es eine verstärkte Präsenz von US-Kriegsschiffen in der Region. "Dies sind geplante Übungen - sie werden im Voraus koordiniert", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor der Presse mit Blick auf die Marinemanöver. "Russland baut seine Beziehungen zum Iran weiter aus, und dabei rufen wir unsere iranischen Freunde und alle Parteien in der Region zu Zurückhaltung und Vorsicht auf, und wir fordern sie dringend ‌auf, bei der Lösung aller Probleme politischen und diplomatischen Mitteln ‌Vorrang einzuräumen."

Peskow äußerte sich besorgt über die aktuelle Sicherheitslage. "Im Moment sehen wir tatsächlich eine beispiellose Eskalation der Spannungen in der Region", sagte der Sprecher. "Aber wir erwarten immer noch, dass politische und diplomatische Mittel und ⁠Verhandlungen bei der Suche nach einer Lösung weiterhin Vorrang haben werden", fügte er hinzu.

Die USA haben ‌ihre militärische Präsenz in der Nähe des Iran ⁠verstärkt, führen aber gleichzeitig Gespräche mit Teheran über eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Russland unterhält ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit dem Iran, das jedoch keine gegenseitige Beistandsklausel enthält.

FÜHRUNG IN TEHERAN UNTER MASSIVEM DRUCK

Bei indirekten Verhandlungen zwischen Vertretern des Irans und der USA am ‌Dienstag in Genf hatten sich beide Seiten auf ⁠grundlegende "Leitprinzipien" für weitere Gespräche verständigt. US-Präsident Donald ⁠Trump hält seine Drohung mit einem militärischen Eingreifen gegen die Führung in Teheran aber aufrecht und hat jüngst öffentlich erklärt, dass ein Regimewechsel im Iran vielleicht das Beste wäre.

Die iranische Führung steht unter massivem Druck. Bestehende Sanktionen gegen das Land haben zu einer verschärften Wirtschaftskrise geführt, in deren Folge es im Dezember zu Protesten gegen die Regierung kam. Anfang des Jahres wurden die Unruhen von den Sicherheitskräften gewaltsam niedergeschlagen, Berichten zufolge soll es dabei bis zu 30.000 Tote gegeben haben. Der Westen wirft dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. ⁠Teheran bestreitet dies, hat jedoch Uran weit über den für die zivile Nutzung notwendigen Grad angereichert.

