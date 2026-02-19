Kriegsgefahr im Iran – Dax schließt im Minus

Nach den klaren Vortages-Gewinnen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zurückgesetzt. Belastungsfaktoren waren die steigende Gefahr eines Kriegs zwischen dem Iran und den USA und einige negativ aufgenommene Unternehmensbilanzen.

Etwas getrübt wurde die Laune zudem von der US-Notenbank, die im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben.

Der Dax rutschte im späten Handel immer wieder unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten, konnte sich letztlich aber knapp darüber halten und schloss mit einem Minus von knapp einem Prozent bei 25.044 Zählern. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich auf über 25.300 Punkte gestiegen und hatte den höchsten Stand seit Mitte Januar erreicht. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Donnerstag 0,8 Prozent auf 31.479 Punkte.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.

Airbus-Aktie verliert nach Zahlen deutlich

Zu den Enttäuschungen bei den Einzelwerten zählte am Donnerstag der Luftfahrtkonzern Airbus. Der weltgrößte Flugzeugbauer will 2026 so viele Jets an Kunden übergeben wie nie zuvor. Allerdings kämpft der Dax-Konzern weiterhin mit schleppenden Triebwerkslieferungen des US-Herstellers Pratt & Whitney. Die Produktionspläne für die meistgefragte Modellfamilie A320neo verschieben sich daher noch weiter in die Zukunft.

Airbus-Chef Guillaume Faury gab dem Triebwerkshersteller ausdrücklich die Schuld an der weiteren Verzögerung. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Airbus-Aktie verlor fast sieben Prozent auf rund 187 Euro. Damit landete sie auf dem tiefsten Stand seit dem Jahreswechsel und war größter Verlierer im Dax. Branchenexperten zeigten sich von den Geschäftszahlen zwar positiv überrascht, waren aber von den Aussichten für 2026 eher enttäuscht.

Flatexdegiro am MDax-Ende

Am Ende des Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax fand sich am Donnerstag der Onlinebroker Flatexdegiro wider. Der Konzern hatte zuvor seine Jahreszahlen veröffentlicht. Zudem gab das Unternehmen eine Prognose fürs laufende Jahr ab.

Flatexdegiro peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter Wachstum an und will mehr vom Gewinn ausschütten. Jedoch blieb der Konzern mit seinem Ausblick für 2026 hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

Der Aktienkurs knickte am Donnerstag ein und verlor bis Handelsschluss rund neun Prozent. Analyst Andrew Lowe von der Citigroup wies darauf hin, dass der Ergebnisausblick acht Prozent unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt. Er bemerkte allerdings auch, dass Flatexdegiro dafür bekannt sei, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. So hat das Unternehmen im vergangenen Jahr zweimal seine Prognose erhöht.

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.