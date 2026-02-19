Lagarde erklärt intern nach Bericht über Rücktrittsplan: Bin auf Job konzentriert

Frankfurt/Berlin, ⁠19. Feb (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat nach Presseberichten über Pläne für einen vorzeitigen Abgang intern wissen lassen, dass sie weiter auf ihren Job fokussiert ‌sei.

In einer Botschaft an ihre Kollegen erklärte sie laut Insidern, dass diese als erste ⁠von ihr ⁠über derartige Pläne erfahren würden und nicht über die Medien. Laut der "Financial Times" wird damit gerechnet, dass Lagarde ihre regulär bis Ende Oktober 2027 laufende achtjährige Amtszeit nicht ‌vollständig absolvieren wird. Sie habe ‌vor, ihren Posten noch vor der im April 2027 anstehenden französischen Präsidentschaftswahl zu räumen.

Empfänger der ⁠internen Nachricht Lagardes interpretierten die Botschaft so, dass ‌dies wahrscheinlich bedeute, ⁠dass sie die EZB nicht bald verlassen wolle, obwohl ein solcher Schritt durchaus möglich sei. Ein Sprecher der EZB lehnte ‌eine Stellungnahme ab. ⁠Der französische Notenbankchef Francois Villeroy ⁠de Galhau, der seinerseits seinen Posten im Juni räumen wird, sprach mit Blick auf den Bericht der "FT" am Mittwoch von einem Gerücht und keiner Information.

(Bericht von Francesco Canepa und Balazs Koranyi, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

