Leichter Rückzug an den Börsen – Airbus und Freenet im Fokus

Der DAX hat nach seinem energischen Vorstoß über eine vielbeachtete Marke zur Wochenmitte einen spürbar ruhigeren Ton angeschlagen.
Zum Auftakt zeigte sich der Leitindex mit einer leichten Abwärtsbewegung, während der MDAX ebenfalls etwas an Schwung verlor. Auch an der Wall Street blieb die Erholung vom Vortag nicht vollständig bestehen, nachdem das jüngste Fed‑Protokoll erneut die Risiken einer hartnäckigen Inflation betonte.
Makroökonomischer Überblick
Auf der Agenda für den heutigen Donnerstag stehen zwei makroökonomische Impulse aus den USA: Zum einen wird am Nachmittag der Philadelphia‑Fed‑Index für Februar erwartet, der einen frischen Blick auf die Industriekonjunktur der Region liefert. Zum anderen rückt die Veröffentlichung der US‑Handelsbilanz für Dezember in den Fokus, die einen Hinweis auf das außenwirtschaftliche Momentum der größten Volkswirtschaft der Welt gibt.
Meistgehandelte Aktien im Blick
Airbus: Die Aktie startet mit starken Abschlägen in den Handel. Marktteilnehmer reagierten deutlich auf einen verhaltenen Ausblick des Flugzeugbauers, der als zu konservativ und klar unter den Erwartungen gewertet wurde. Die Zurückhaltung bei der Prognose belastet das Sentiment spürbar.
Freenet: Die Papiere des Mobilfunkanbieters zeigen sich vorbörslich unter Druck. Auslöser sind jüngste Nachrichten, wonach eine Verkaufsempfehlung den jüngsten Aufwärtstrend abrupt stoppte und die Aktie kräftig zurückfallen ließ. Besonders ins Gewicht fällt dabei die negative Überraschung nach mehreren freundlichen Handelstagen.
Krones: Der Hersteller von Abfüllanlagen startet vorbörslich moderat leichter. Während die heute präsentierten Jahreszahlen unter den Erwartungen lagen, sorgte der Ausblick immerhin für etwas Zuversicht. Die Mischung aus kurzfristiger Enttäuschung und mittelfristigem Optimismus prägt daher das Interesse im Markt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4BYC
|7,34
|71,04918
|9,05
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4BW1
|10,79
|66,940551
|6,19
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN34BG
|4,89
|24663,52379
|49,06
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LG
|27,15
|27840,80046
|9,42
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AGA
|12,65
|23873,28551
|19,45
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2026; 10:08 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Bayer
|Long
|UG5TTF
|12,42
|41,999784
|12
|Open End
|Bayer
|Short
|UN4FJN
|3,34
|48,861614
|-10
|Open End
|SAP
|Long
|HD2LVS
|1,16
|138,730479
|5
|Open End
|Deutsche Telekom
|Long
|UG7C85
|6,74
|26,980002
|6
|Open End
|RWE
|Long
|HC9H3J
|10,74
|42,200055
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2026; 10:32 Uhr;
