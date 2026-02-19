W​e​r​b​u​n​g von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Microsoft: Warum der Kursrutsch beim KI-Giganten jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte

DZ BANK · Uhr
KI
Artikel teilen:

Microsoft: Warum der Kursrutsch beim KI-Giganten jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte


Rekordinvestitionen in Milliardenhöhe haben die Microsoft-Aktie zuletzt auf Talfahrt geschickt und viele Anleger zunächst verunsichert. Doch während die Börse nervös auf die kurzfristigen Kosten schaut, zündet der Konzern mit neuen, eigenständigen KI-Agenten bereits die nächste Stufe der technologischen Revolution. Nachfolgend wird thematisiert, warum genau dieser Rücksetzer jetzt eine seltene und hochspannende Einstiegschance für weitsichtige Investoren bieten könnte.

Marktreaktion auf Investitionen: Warum der Kurs korrigierte

Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Wochen, insbesondere seit Ende Januar und bis in den Februar 2026 hinein, eine spürbare Korrektur erfahren, was viele Anleger zunächst verunsichert hat. Der Hauptgrund für diesen Kursrückgang liegt paradoxerweise in der Stärke des Unternehmens: Microsoft investiert derzeit massiv in die Zukunft. Aus der Konzernperspektive war der Februar geprägt von der Verarbeitung der jüngsten Quartalszahlen, die zwar starke Umsätze zeigten, aber auch offenbarten, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur – also Rechenzentren und Chips – auf ein Rekordhoch von rund 37,5 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Die Börse reagierte nervös auf diese hohen Kosten, da kurzfristige Gewinne dadurch geschmälert werden. Für Anleger ist es jedoch entscheidend zu verstehen, dass das Management diese Ausgaben als notwendiges Fundament betrachtet, um die dominante Marktposition im Cloud-Computing langfristig zu sichern, ähnlich wie ein Fabrikbesitzer, der erst teure Maschinen kaufen muss, bevor er die Produktion hochfahren kann.




 
 

Discount Optionsschein Long 350 - 375 2027/06: Basiswert Microsoft Corporation

DU7N73
Quelle: DZ BANK: Geld 19.02. 14:52:09, Brief 19.02. 14:52:09
1,50 EUR 1,52 EUR 0,67% Basiswertkurs: 399,55 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 18.02.
Basispreis 350,00 USD Knock-Out-Barriere 375,00 USD
Hebel 22,36x Abstand zum Basispreis in % -12,40%
Abstand zum Knock-Out in % 2,50 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
N
NASDAQ 100
Duni

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News