Nestle fokussiert sich künftig auf vier Geschäftsbereiche

VEVEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut um und will sich künftig auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren. Die bisherigen Bereiche Ernährung (Nutrition) und Gesundheit (Health Science) werden dabei künftig zu einer Einheit zusammengefasst, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Synergien freisetzen. Im Zuge dieser Reorganisation verlässt die bisherige Nestlé-Health-Science-Chefin Anna Mohl den Konzern.

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert, zusätzlich gliedert sich der Konzern in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft.

Unternehmenslenker Navratil will zudem künftig mehr Geld in Marketing und Innovationen stecken. Das Geld soll aus dem laufenden Sparprogramm kommen. Der Manager hatte kurz nach seinem Einstand im Oktober einen großen Stellenabbau angekündigt. In den nächsten zwei Jahren sollen weltweit etwa 16.000 Jobs wegfallen, was fast 6 Prozent der knapp 280.000 Stellen im Konzern entspricht. Mit dem Stellenabbau sollen bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken erzielt werden. 20 Prozent dieser Einsparungen seien bereits erreicht worden, hieß es nun./tt/uh/AWP/tav