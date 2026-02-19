Neuer Nestle-Chef baut Konzern um - Gewinn 2025 gefallen

Zürich/London, 19. Feb (Reuters) - Nach ⁠einem erneuten Umsatz- und Gewinnrückgang treibt der neue Nestle-Konzernchef Philipp Navratil den Umbau des Nahrungsmittelriesen voran.

Nestle befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Veräußerung des verbleibenden Speiseeisgeschäfts an Froneri, teilte der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat am Donnerstag mit. Für das Mineralwassergeschäft Nestlé Waters & Premium Beverages habe der Konzern im ersten ‌Quartal 2026 mit möglichen Partnern zur Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens formell Kontakt aufgenommen. Das Geschäft dürfte ab 2027 nicht mehr Teil des Konzernabschlusses sein.

Navratil will das Geschäft auf die vier Bereiche Kaffee, ⁠Produkte für Heimtiere ⁠und Nutrition sowie auf führende regionale Positionen im Bereich Kulinarikprodukte und Snacks fokussieren. "Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind zuversichtlich, dass wir durch die schnellere Umsetzung einer gezielteren Strategie eine nachhaltige Leistungsverbesserung bis 2026 und darüber hinaus erreichen werden", erklärte er. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von etwa drei bis hin zu vier Prozent an. ‌Die bereinigte operative Ergebnismarge werde sich gegenüber den 16,1 Prozent ‌des Jahres 2025 voraussichtlich verbessern.

Ein auf 89,5 Milliarden Franken geschrumpfter Umsatz sowie höhere Rohstoff- und Restrukturierungskosten drückten den Gewinn 2025 um 17 Prozent auf 9,0 Milliarden Franken. Das vom Markt stark beachtete organische Umsatzwachstum, das ⁠Wechselkurseinflüsse sowie Zukäufe und Verkäufe von Geschäftsbereichen ausklammert, legte vor allem dank Preiserhöhungen um 3,5 Prozent ‌zu. Analysten hatten einer unternehmenseigenen Umfrage zufolge mit einem ⁠Nettogewinn von 10,08 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet. Nestle will die Dividende um 1,6 Prozent auf 3,10 Franken je Aktie anheben.

Der damalige Nespresso-Leiter Navratil war Anfang September auf den Schild gehoben worden, nachdem Konzernchef Laurent Freixe wegen einer ‌verheimlichten romantischen Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten ⁠Mitarbeiterin entlassen worden war. Doch damit nicht ⁠genug: Der lange Zeit für seine Stabilität und Berechenbarkeit bekannte Konzern wechselte kurz darauf auch noch seinen Verwaltungsratspräsidenten aus.

Navratils Start wurde von einem großangelegten Rückruf von Säuglingsnahrung überschattet. In den vergangenen Wochen hatten Nestle, die französische Danone und weitere Unternehmen Babynahrungsprodukte wegen Verunreinigungen mit dem Giftstoff Cereulid zurückgerufen. Cereulid, das Übelkeit und Erbrechen verursachen kann, war in Zutaten aus einer chinesischen Fabrik nachgewiesen worden. Die Fabrik beliefert zahlreiche Hersteller von Säuglingsnahrung. Nestle habe die Rückrufaktion abgeschlossen und konzentriere sich jetzt darauf, die Bestände wieder aufzufüllen. Dabei würden alternative Zutatenlieferanten genutzt. Produktrückgaben kosteten 75 ⁠Millionen Franken und Bestandsabschreibungen 110 Millionen Franken.

