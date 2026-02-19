Original-Research: German Real Estate Capital S.A. (von GBC AG): Überdurchsc...

Original-Research: German Real Estate Capital S.A. - von GBC AG

19.02.2026 / 08:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu German Real Estate Capital S.A.

     Unternehmen:              German Real Estate Capital S.A.
     ISIN:                     DE000A19XLE6

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Überdurchschnittlich Attraktiv
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Neue Konditionen sind marktadäquater, umfangreiches Bestands- und
Handelsportfolio vorhanden

Die German Real Estate Capital S.A. ist die Emittentin einer im Jahr 2018
begebenen Schuldverschreibung mit einem ausstehenden Volumen von 16,82 Mio.
EUR zum 31.12.2025. Die eingeworbenen Mittel wurden an die German Real Estate
Immobilien GmbH weitergeleitet. Diese hat die erhaltenen Mittel wiederum zur
Zeichnung von Schuldverschreibungen oder Genussrechten von
Objektgesellschaften verwendet. In diesen Objektgesellschaften befinden sich
Immobilien, die dem Investitionsfokus "Wohnimmobilien in B- und C-Standorten
in Ost- und Süddeutschland" folgen.

Die Konditionen des "German Real Estate ETP" (Exchange Traded Product)
wurden im Rahmen einer zweiten Gläubigerversammlung im Dezember 2024
(Annahmequote: > 90 %) angepasst. Neben der Anhebung des Kupons von 3,00 %
auf 5,15 % ist insbesondere die Neufassung der Kündigungsrechte
hervorzuheben. Demnach ist eine Kündigung erstmals ab dem 01.02.2028 mit
einer Kündigungsfrist von 18 Monaten möglich. Bis zur Gläubigerversammlung
waren ordentliche Kündigungen erstmals zum 31.12.2024 wirksam. Von diesem
Recht hatten die Anleihegläubiger Gebrauch gemacht, das gekündigte Volumen
belief sich auf insgesamt 10,80 Mio. EUR, was zum damaligen Zeitpunkt 64,2 %
des ausstehenden Anleihevolumens entsprach. Da geplante
Immobilienveräußerungen aufgrund der schwierigen Marktlage nicht wie
vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurde eine Gläubigerversammlung mit den
dargestellten Konditionsänderungen erfolgreich durchgeführt. Insbesondere
die Verschiebung des ordentlichen Kündigungszeitpunkts gewährt der
Emittentin eine hohe finanzielle Flexibilität.

In den Objektgesellschaften sind insgesamt 24 Immobilienobjekte enthalten,
aufgeteilt in ein Handels- und ein Bestandsportfolio. Im Handelsportfolio
sind 15 Projekte enthalten, die planmäßig bis zum Jahr 2029 veräußert werden
sollen. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus fertiggestellten
Objekten, Neubauprojekten und Denkmalimmobilien, für die eine Sanierung noch
aussteht. Nach unseren Informationen dürfte sich der Gesamterlös auf 110,5
Mio. EUR belaufen, der entsprechend dem geplanten Verkaufszeitpunkt über die
nächsten Jahre sukzessive realisiert werden könnte. Das Bestandsportfolio
umfasst neun Objekte mit einer vermietbaren Fläche von über 8.000 m² und
einer jährlichen Miete von nahezu 700.000 EUR. Bezogen auf die zum Teil
gutachterlich ermittelten Verkehrswerte ergibt sich eine Soll-Mietrendite
von durchschnittlich 5,1 %.

Um die Attraktivität des Wertpapiers zu ermitteln, haben wir im Rahmen einer
"Quasi-Konsolidierung" der Objektgesellschaften Prognosen für den Zeitraum
2026-2029 erstellt, womit der Zeitraum bis zur erstmals möglichen Kündigung
des ETP abgedeckt ist. Daraus haben wir Bonitätskennzahlen abgeleitet und
diese einem Marktvergleich unterzogen. Hierzu haben wir 67 notierte Anleihen
mittelständischer Emittenten herangezogen. Die Bonitätskennzahlen der German
Real Estate liegen teilweise unterhalb und teilweise oberhalb des
Markt-Medians. Der Anleihekurs des German Real Estate ETP liegt jedoch mit
39,8 % deutlich unterhalb des Markt-Medians.

Unter Einbeziehung der Bonitätskennzahlen zeigt sich, dass das German Real
Estate ETP vom Kapitalmarkt überdurchschnittlich stark abgestraft wurde.
Demnach wird am Kapitalmarkt nach der Restrukturierung der Anleihe ein
höheres Ausfallrisiko eingepreist. Auf Basis des daraus resultierenden
Effektivzinses sowie der weitgehend marktgerechten Bonitätskennzahlen stufen
wir die Anleihe der German Real Estate als überdurchschnittlich attraktiv
ein. Diese Bewertung leiten wir aus einer Regressionsanalyse ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f4cf606e9ee1583eb9a5d48780543e09

Kontakt für Rückfragen:
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.02.2026 (12:55 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 19.02.2026 (09:30 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=37df7015-0cc2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2278142 19.02.2026 CET/CEST

