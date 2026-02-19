Original-Research: MustGrow Biologics Corp. (von GBC AG): Managementinterview

Original-Research: MustGrow Biologics Corp. - von GBC AG

19.02.2026 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu MustGrow Biologics Corp.

     Unternehmen:              MustGrow Biologics Corp.
     ISIN:                     CA62822A1030

     Anlass der Studie:        Managementinterview
     Empfehlung:               Managementinterview
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Kommerzialisierung der regenerativen Landwirtschaft: MustGrows Markt-chancen
und strategische Positionierung

Die Landwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen
Wandel. Regulatorischer Druck, steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit
sowie die Notwendigkeit, die Produktivität auf begrenzten Ackerflächen zu
erhöhen, beschleunigen den Übergang hin zu biologischen und regenerativen
Lösungen. Vor diesem Hintergrund positioniert sich MustGrow Biologics Corp.
an der Schnittstelle von Innovation, Nachhaltigkeit und moderner,
kommerzieller Landwirtschaft. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet
biologische Technologien, die synthetische Chemikalien und Düngemittel
ersetzen oder sinnvoll ergänzen können und dabei einen globalen Markt
adressieren, der sich dynamisch verändert.

Dieses Interview bietet Investoren erstmals die Gelegenheit, einen direkten
Einblick in das Geschäftsmodell, die Marktpositionierung und die
strategische Ausrichtung von MustGrow aus Sicht des Managements zu erhalten.

GBC AG: Für Investoren, die MustGrow noch nicht kennen: Wie würden Sie den
Zweck des Unternehmens, die zentralen Aktivitäten und die Rolle im modernen
Agrarsektor beschreiben?

Corey Giasson: MustGrow ist ein Agrarbiotechnologieunternehmen, das
innovative biologische und regenerative Lösungen entwickelt, um eine
nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. Unsere proprietären Technologien
und Produktlinien bieten umweltfreundliche Alternativen zu synthetischen
Chemikalien und Düngemitteln, deren Einsatz zunehmend eingeschränkt oder
verboten wird.

Warum sind biologische und regenerative Produkte überhaupt notwendig?
Landwirte weltweit stehen vor der Herausforderung, eine wachsende
Weltbevölkerung zu ernähren. Gleichzeitig werden immer mehr synthetische
Wirkstoffe reguliert oder vom Markt genommen. Schädlinge und Krankheiten
verschwinden jedoch nicht, und Kulturen müssen weiterhin geschützt werden.
Darüber hinaus sind regenerative Bodenprodukte erforderlich, um die
Bodengesundheit zu verbessern und damit stabile und höhere Erträge zu
erzielen, um die steigende Nachfrage zu decken.

Diese übergeordnete Investmentthese wird in Folie 4 unserer Präsentation
veranschaulicht, siehe Abbildung 1. Insgesamt haben 162 Länder 460 Pestizide
verboten. Viele dieser Produkte können für Anwender, Verbraucher und die
Umwelt schädlich sein. In einigen Fällen beeinträchtigt ihr Einsatz zudem
die Bodenqualität. MustGrows Technologie ist dabei nicht nur eine
Alternative zu synthetischen Lösungen, sondern auch eine wirksame, was im
biologischen Bereich keineswegs selbstverständlich ist, siehe Abbildung 2.

Viele biologische Produkte erreichen nicht die Wirksamkeit synthetischer
Chemikalien. Das lässt sich bildlich damit vergleichen, ein Pflaster auf
eine tiefe Wunde zu kleben, das Problem wird nicht wirklich gelöst. Unsere
Technologie basiert auf Senfsamen und nutzt die natürlichen
Abwehrmechanismen der Senfpflanze. Sie ist darauf ausgelegt, eine mit
synthetischen Produkten vergleichbare Effektivität zu erzielen, siehe
Abbildung 2.

Letztlich benötigen Landwirte Lösungen, um eine wachsende Bevölkerung zu
ernähren. Gleichzeitig möchten sie Produkte einsetzen, die sowohl wirksam
als auch sicher für Boden und Bodenmikrobiom sind. Genau hier setzt MustGrow
an: mit einer natürlichen, organischen Technologie, die die Wirksamkeit
synthetischer Chemikalien und Düngemittel erreicht und gleichzeitig das
Sicherheitsprofil lebensmitteltauglicher Inhaltsstoffe bietet. Aus unserer
Sicht ist dies auch der Grund, warum Bayer eine Partnerschaft mit uns
eingegangen ist. Der Bedarf an effektiven Alternativen zu synthetischen
Produkten ist vorhanden, und unsere Technologien erfüllen diese
Anforderungen.

Unsere Technologie ist in verschiedenen Märkten einsetzbar, wie unsere
Produktpipeline auf der Technologieseite zeigt:
https://mustgrow.ca/technology/

GBC AG: Wie groß schätzen Sie die Marktchance für biologische und
regenerative Lösungen ein, und welche makroökonomischen, regulatorischen
oder nachhaltigkeitsgetriebenen Trends beschleunigen die Marktdurchdringung?

Corey Giasson: Das Potenzial ist erheblich. Auf unserer Technologieseite
werden sowohl das Marktvolumen als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen
dargestellt. MustGrow muss nicht auf allen Anbauflächen vertreten sein,
schon ein kleiner Marktanteil kann für das Unternehmen transformativ sein.
Dies wird auch auf Folie 6 der Präsentation dargestellt, siehe Abbildung 2.

Allein TerraSante im US Markt könnte eine sehr bedeutende Rolle spielen. In
den USA gibt es rund 5,6 Millionen Acres an hochwertigen Kulturen wie Obst
und Gemüse, Nüsse und Weinreben, Wurzelgemüse sowie Kartoffeln, auf die wir
uns mit TerraSante derzeit konzentrieren. Bei einer Marktdurchdringung von
beispielsweise 3,3 Prozent, basierend auf einer Anwendung pro Acre und Jahr,
entspräche dies einem Umsatzpotenzial von rund 100 Millionen US Dollar.
Anders als manche synthetische Produkte kann TerraSante mehr als einmal pro
Jahr auf derselben Fläche angewendet werden. Da in Kalifornien etwa
Erdbeeren zwei bis viermal jährlich angebaut werden und Salat sogar bis zu
zwölf Erntezyklen pro Jahr erreichen kann, ist das adressierbare
Marktpotenzial faktisch noch größer als die 5,6 Millionen Acres vermuten
lassen.

GBC AG: Wie positioniert sich MustGrow im breiteren Agrar und Biologika
Umfeld, insbesondere im Vergleich zu klassischen chemischen Lösungen und
neuen biologischen Anbietern?

Corey Giasson: Viele biologische Lösungen sehen wir nicht als direkten
Wettbewerb, da ihre Wirksamkeit häufig begrenzt ist. Unsere Technologien und
Produkte erreichen eine Effektivität, die mit synthetischen Chemikalien
vergleichbar ist, während einige dieser synthetischen Produkte zunehmend
verboten oder deregistriert werden. Der Wettbewerbsdruck durch synthetische
Lösungen nimmt daher auf konventionellen Flächen ab. Gleichzeitig sind
unsere Produkte preislich wettbewerbsfähig, während viele biologische
Alternativen mit Aufpreisen angeboten werden.

Im ökologischen Landbau gibt es nur wenige wirklich effektive Lösungen gegen
bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge.

Entscheidend ist, dass Landwirte ein Produkt einsetzen möchten, das wirksam
ist und sich problemlos in bestehende Anwendungssysteme integrieren lässt.
Genau das sehen wir derzeit in den USA bei der Einführung von TerraSante.
Das Produkt kann nahtlos mit vorhandener Technik ausgebracht werden. Darüber
hinaus trägt es dazu bei, die Bodengesundheit aufzubauen. Unsere
Technologien basieren auf natürlichen organischen Verbindungen aus Senf, die
zu biologischen Düngemitteln und Pflanzenschutzlösungen formuliert werden.
Sie schützen Boden und Mikrobiom, fördern die Pflanzengesundheit und leisten
einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit durch nachhaltigere
landwirtschaftliche Praktiken. Diese Kombination macht unsere Produkte
einzigartig: natürliche, organische Technologie mit hoher Wirksamkeit,
bodenaufbauender Wirkung und ohne zusätzliche Kosten oder Anpassungen im
Anwendungssystem.

GBC AG: Wie schafft MustGrow auf Plattformebene Wert, und welche Rolle
spielen eigene Produkte und strategische Partnerschaften?

Corey Giasson: MustGrow ist in erster Linie ein Technologieunternehmen mit
rund 110 erteilten und angemeldeten Patenten. Unsere Technologien bieten
eine Antwort auf ein globales Problem: Wie können Landwirte produktiv
bleiben, wenn bisher genutzte synthetische Chemikalien und Düngemittel nicht
mehr verfügbar sind? Dieser Bedarf wird weiter steigen, und effektive
Lösungen werden zunehmend gefragt sein.

Unsere Partnerschaft mit Bayer in Europa, dem Nahen Osten und Afrika
bestätigt sowohl die Wirksamkeit als auch die Marktattraktivität unserer
Technologie. Eine solche Zusammenarbeit entsteht nur, wenn sowohl Bedarf als
auch Leistungsfähigkeit klar erkennbar sind.

Unsere Markteintrittsstrategie ist zweigeteilt. In Kanada und den USA
treiben wir die Produktregistrierungen selbst voran und halten die
entsprechenden Rechte. Außerhalb dieser Märkte arbeiten wir mit Partnern
zusammen, die über lokale Expertise verfügen. Für TerraMG in Europa, dem
Nahen Osten und Afrika übernimmt Bayer die Registrierungskosten, die wir auf
35 bis 40 Millionen US Dollar schätzen. Während Bayer diese Arbeiten
durchführt, erhält MustGrow Vorabzahlungen, Meilensteinzahlungen und
perspektivisch Lizenzgebühren auf die erzielten Umsätze.

In der Produktion setzen wir auf Auftragsfertiger. Wir haben bereits in
Kanada und Asien produziert. Unsere Partner erweitern ihre Kapazitäten
kontinuierlich, sodass wir ohne eigene hohe Investitionsausgaben skalieren
können.

GBC AG: Welche Prioritäten stehen in den kommenden Jahren im Fokus?

Corey Giasson: Seit Ende 2024 befinden wir uns im Übergang von einer
forschungsgetriebenen Phase hin zur Kommerzialisierung. TerraSante wurde
2024 zunächst auf rund 150 Acres getestet. 2025 stieg die Fläche auf etwa
1.000 Acres. Die Nachfrage entwickelte sich so positiv, dass wir im zweiten
Halbjahr 2025 zeitweise ausverkauft waren. Derzeit erhöhen wir daher die
Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage bedienen zu können.

Ein zentraler Schwerpunkt ist der weitere Ausbau der TerraSante Verkäufe im
US Markt. Darüber hinaus prüfen wir die Expansion in weitere Länder, in
denen das Produkt geeignet ist und eine beschleunigte Registrierung möglich
erscheint. Dies soll zu steigenden Umsätzen und perspektivisch positiven
Cashflows führen.

Parallel dazu arbeiten wir intern an der Registrierung von TerraMG in Kanada
und den USA, während Bayer diesen Prozess in seinen Regionen vorantreibt.
Forschung und Entwicklung bleiben wichtig, nehmen jedoch einen geringeren
Anteil an unseren Gesamtausgaben ein.

GBC AG: Wie sieht Ihre langfristige Vision für MustGrow aus?

Corey Giasson: Die Zukunft der Landwirtschaft ist nachhaltig. Verbraucher
erwarten sichere und gesunde Lebensmittel, und Landwirte möchten ihren
wichtigsten Vermögenswert, den Boden, schützen und verbessern. Gleichzeitig
müssen höhere Erträge erzielt werden. Nachhaltige und regenerative Lösungen,
die nachweislich funktionieren, werden sich durchsetzen.

MustGrow steht genau für diesen Ansatz. Unsere Technologie bietet eine
effektive Lösung für nachhaltige und regenerative Landwirtschaft. Sie trägt
zu einer sicheren Lebensmittelversorgung bei und unterstützt Landwirte
dabei, ihre Produktivität zu sichern und gleichzeitig den Boden zu schützen.
Für Investoren ist dies ein attraktives strukturelles Thema. MustGrow
befindet sich am Beginn der Kommerzialisierung, mit steigenden Umsätzen und
einer kapitalleichten Struktur, da wir auf Produktionspartner setzen. Mit
wachsendem Umsatz und positiven Cashflows besteht entsprechend erhebliches
Wertsteigerungspotenzial.

GBC AG: Herr Giasson, vielen Dank für das ausführliche und aufschlussreiche
Gespräch sowie die Einblicke in Strategie und Wachstumsperspektiven von
MustGrow. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens zu
begleiten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d408f7f3b43161dcf79ddc64793415c3

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 18.02.2026 (9:00 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 19.02.2026 (10:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MustGrow Biologics

