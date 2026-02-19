Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu elektronischer Patientenakte

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu elektronischer Patientenakte:

"Millionen Versicherte haben nun automatisch eine Akte, wissen es aber oft nicht oder finden keinen einfachen Zugang. Zugleich werden Praxen mit aufwendigen Prozessen, Ausfällen und zusätzlicher Bürokratie belastet, während die versprochenen Effizienzgewinne ausbleiben. So entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck: Der Staat baut eine hochkomplexe und teure Dateninfrastruktur, doch die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten gewinnen sie nicht, sondern verlieren sie."/yyzz/DP/men