Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Arbeitspflicht/Bürgergeld-Beziehern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Arbeitspflicht/Bürgergeld-Beziehern:

"Solange arbeitsfähige Bürgergeldempfänger ohne Gegenleistung alimentiert werden, macht es wenig Sinn, berufstätige Steuerzahler, die dies finanzieren, der Faulenzerei und Blaumacherei zu verdächtigen."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News