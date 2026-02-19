Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Arbeitspflicht/Bürgergeld-Beziehern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Arbeitspflicht/Bürgergeld-Beziehern:

"Solange arbeitsfähige Bürgergeldempfänger ohne Gegenleistung alimentiert werden, macht es wenig Sinn, berufstätige Steuerzahler, die dies finanzieren, der Faulenzerei und Blaumacherei zu verdächtigen."/yyzz/DP/men